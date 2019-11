Matsushita: "Geen angst om weer in de raceauto te zitten"

Carlin-coureur Matsushita raakte betrokken bij een crash na de start van de Formule 2-sprintrace in Sochi. Hij werd geraakt door Nikita Mazepin, die ook Jack Aitken meenam. Door het incident werd de rode vlag gezwaaid.

Matsushita en Mazepin werden naar het ziekenhuis in Sochi gebracht. Mazepin, die het incident door de FIA kreeg aangerekend, mocht vrijwel direct weer vertrekken maar zijn Japanse collega moest twee dagen langer blijven. Matsushita heeft de training hervat alvorens hij zal terugkeren voor de laatste F2-race van het seizoen, waar hij de kans krijgt om het kampioenschap als vierde af te sluiten. Daarvoor heeft hij weliswaar het maximale aantal punten nodig en moet hij hopen op fouten bij zijn rivalen.

"De impact was vrij heftig en mijn hoofd werd nogal door elkaar geschud tijdens de crash. Ik had daardoor zo'n twee weken lang aan een stuk door hoofdpijn. Gelukkig was er geen fysiek letsel en de FIA gaf ons toestemming om te racen in Abu Dhabi. Het gat tussen Sochi en de slotrace is bijna twee maanden, lang genoeg om me mentaal te resetten. Ik voel me erg goed en ben er klaar voor. Ik heb geen angst of twijfels om weer in de auto te gaan zitten en te vechten", laat Matsushita aan Motorsport.com weten.

Het is nog niet duidelijk of hij volgend seizoen terugkeert naar de Formule 2. Red Bull- en Honda-junior Yuki Tsunoda is getipt als potentiële F2-coureur voor 2020, terwijl Matsushita al vier jaar in de raceklasse meedoet. Zelf wil hij niet veel kwijt over komend jaar. "Waarschijnlijk hebben we veel snelheid voor de kwalificatie en race, dus ik wil gewoon zo hard mogelijk pushen en voor de zege gaan. Ik wil het seizoen zo mooi mogelijk afsluiten. We zijn hard bezig voor een goede kans volgend jaar, maar op het moment kunnen we daar nog niets over zeggen."

Met medewerking van Jack Benyon