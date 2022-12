Red Bull haalt Maloney binnen voor juniorteam en stalt hem in F2

Afgelopen seizoen maakte Zane Maloney een uitstekende indruk in zijn debuutseizoen in de FIA Formule 3. Met drie overwinningen en vier podiumplaatsen eindigde hij op de tweede plaats in het kampioenschap, nadat hij de laatste drie hoofdraces winnend wist af te sluiten. Komend jaar gaat de coureur uit Barbados aan de slag in de Formule 2, al is nog niet bekend voor welk team hij gaat uitkomen. Wel is inmiddels helder dat Maloney dat met steun van Red Bull gaat doen. Via Instagram maakte hij woensdag bekend onderdeel te worden van het Red Bull Junior Team.

Maloney wordt eveneens een van de reservecoureurs van F1-teams Red Bull en AlphaTauri. "Ik ben zeer verheugd dat ik kan aankondigen dat ik onderdeel wordt van het Red Bull Junior Team en in 2023 F1-reservecoureur wordt", zegt hij over zijn nieuwe verbintenis bij Red Bull. "Ik ben heel dankbaar voor deze kans en de steun en ik kijk ernaar uit om aan het seizoen te beginnen."

Komend jaar gaat Maloney dus aan de slag in de Formule 2, al is er nog geen duidelijkheid over het team waar hij voor gaat rijden. Wel staat vast dat hij niet voor Trident gaat uitkomen. Voor dat Italiaanse team reed hij afgelopen seizoen in de Formule 3 en in Abu Dhabi gunde het team hem ook zijn debuut in de Formule 2. Hij sloot de races op het Yas Marina Circuit af op P15 en P16. Voor hij de stap naar F3 waagde, reed Maloney in 2021 het Formula Regional European Championship. Zijn autosportdebuut maakte hij in 2019 in de Britse Formule 4, waar hij meteen de titel won.

Maloney is het tweede talent dat Red Bull in de afgelopen maanden heeft aangetrokken voor het Junior Team. Tijdens de GP van Brazilië werd bekend dat Enzo Fittipaldi ook onderdeel wordt van het opleidingsprogramma. Zij gaan allebei racen in de Formule 2, waar Red Bull met Ayumu Iwasa, Dennis Hauger en Jehan Daruvala hoe dan ook goed vertegenwoordigd is. Naar verluidt gaan Isack Hadjar en Jak Crawford volgend jaar de stap van F3 naar F2 maken, terwijl Liam Lawson de Formule 2 gaat verlaten voor een seizoen Super Formula.