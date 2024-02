Een nieuw gezicht binnen de Sauber Academy. De Formule 2-coureur Zane Maloney maakt de overstap vanuit het Red Bull-opleidingstraject naar de Zwitsers en gaat naast zijn werkzaamheden in de opstapklasse naar de Formule 1 ook de reserverol op zich nemen. Die rol deelt de Barbadaan samen met regerend F2-kampioen Théo Pourchaire.

Maloney heeft de afgelopen jaren veel indruk gemaakt in de autosportwereld. De 20-jarige coureur kwam in 2022 als debutant de Formule 3 in en greep bijna de titel. Tot de laatste race in Monza maakte de rijder nog kansen op het winnen van het kampioenschap, maar uiteindelijk trok Victor Martins aan het langste eind. Vorig seizoen ging de man uit Barbados een stapje hogerop en stapte bij Rodin Carlin in een F2-auto. Met vier podiumplaatsen achter zijn naam werd hij tiende in het klassement. Ook komend seizoen rijdt de jonge coureur voor dat team - dat inmiddels Rodin Motorsport heet - en gaat die werkzaamheden combineren met de reserverol bij Stake F1 Team.

Maloney is blij met zijn overstap en ziet kansen voor de toekomst. "Ik ben vereerd om bij de Sauber Academy aan te sluiten en een van de reservecoureurs bij Stake F1 Team te worden", vertelt de Boy from Barbados. "De naam van Sauber hoort bij de Formule 1 en is al meer dan dertig jaar een onderdeel van de sport. Ze hebben ook de weg geplaveid voor veel coureurs die grote successen hebben geboekt. Ik ben vereerd om onderdeel van deze familie te zijn en ik kijk uit om komend seizoen samen te werken. Het brengt me een stap dichter bij mijn doel om F1-coureur te worden."

Academy-directeur Beat Zehnder is lovend Maloney en voorziet een grote toekomst voor de coureur. "We zijn enorm blij om Zane toe te mogen voegen aan de Sauber Academy. Zijn loopbaan door de juniorklassen is tot nu toe uitstekend verlopen en met zijn snelheid en potentie is het een goede toevoeging voor onze talentenpool", verklaart de Zwitser. "Naast zijn Formule 2-jaar waarin hij het doel heeft om onze eigen Theo Poruchaire als kampioen op te volgen, vervult hij samen met Pourchaire de rol van reservecoureur bij Stake F1 Team. Namens het hele team heet ik hem van harte welkom en we kijken er naar uit om samen te werken en grote successen te behalen."