Piastri verstevigt leiding in titelstrijd met F2-zege in Sochi

Vrijdag verzekerde Oscar Piastri zich al van de pole-position voor de zondagse hoofdrace van de Formule 2 in Rusland. Daar deelde hij de eerste startrij met Jehan Daruvala. De Australische polesitter kwam bij de start prima weg en nam gelijk het initiatief, terwijl Theo Pourchaire en Ralph Boschung ook uitstekend startten en Daruvala terug verwezen naar de vierde positie. Een van de verliezers van de openingsfase was Guanyu Zhou, die vier plekken verloor en na de eerste ronde als achtste doorkwam. Voor Bent Viscaal kwam de race al in de tweede bocht ten einde na een botsing met Roy Nissany. Hij veroorzaakte daarmee een virtual safety car.

Na de hervatting consolideerde Piastri de koppositie, voor Pourchaire, Boschung en Daruvala. In de zesde ronde raakte Vips vervolgens in de problemen. De Hitech-coureur kreeg te maken met een probleem en viel vanaf de zevende plek ver terug, om uiteindelijk direct na zijn pitstop op te geven. Ook Boschung kwam in die ronde naar de pits om zijn supersofts in te wisselen voor mediums. Daarmee zette hij een kettingreactie in gang voor de rijders die op de zachtste compound waren gestart.

Piastri maakte zijn stop in ronde 8 en Pourchaire deed dat een ronde later pas. De ART-coureur ging hierdoor kortstondig voorbij aan de Australiër, die echter op opgewarmde banden reed en in bocht 4 voorbij kon gaan aan zijn concurrent. Piastri trok vervolgens redelijk snel een gaatje van zo’n twee seconden, waardoor zijn achtervolger ook geen gebruik kon maken van DRS.

Boschung leek ondanks zijn vroege stop hoge ogen te gooien in de strijd om de derde podiumplek, maar hij zou daar uiteindelijk niet eindigen. De Zwitser van Campos ging in de 22ste ronde in de fout en zag Daruvala daarmee voorbijkomen. Niet veel later kwam ook Robert Shwartzman langszij, in ronde 25 gevolgd door Dan Ticktum. Toen Guanyu Zhou hem in de volgende ronde wilde passeren, gaf de motor van Boschung de geest. Hij werd daarmee de derde en laatste uitvaller van de race.

Vooraan boekte Piastri zijn derde zege van het Formule 2-seizoen, waarmee hij zijn voorsprong in de titelstrijd fors uitbouwde. Pourchaire en Daruvala mochten met hem mee naar het podium, terwijl Prema-teamgenoot Shwartzman daags na zijn podiumplek in de sprintrace vierde werd. Ticktum en Zhou eindigden op de vijfde en zesde posities, gevolgd door Liam Lawson en Richard Verschoor. De Nederlander pakte opnieuw vier punten voor MP Motorsport met zijn achtste plek. Christian Lundgaard eindigde op P9, het laatste puntje ging naar David Beckmann.

Voor de Formule 2-coureurs breekt nu een periode van wachten aan. Pas begin december komen zij weer in actie, dan op het stratencircuit van Jeddah in Saudi-Arabië.

Uitslag Formule 2 Sochi - hoofdrace