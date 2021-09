Ticktum boekt overtuigende zege in eerste Formule 2-race Sochi

Vanwege de zware regenval op zaterdagochtend werd het schema van de Formule 2 in Sochi fors gewijzigd. De tweede sprintrace van zaterdagmiddag werd geschrapt, zodat er in dat schema ruimte vrijkwam om de ’s ochtends afgelaste eerste race af te werken. Dat konden de coureurs doen op een baan die droog genoeg was om op slicks te starten. Guanyu Zhou en Felipe Drugovich maakten die start niet mee. Eerstgenoemde spinde op weg naar de grid en kwam niet meer weg, terwijl Drugovich op weg naar de grid zelfs hard crashte. Zodoende zat de zaterdag er al voor de start op voor UNI-Virtuosi.

Vanwege zijn tiende plek in de kwalificatie mocht Ticktum het veld aanvoeren bij de start, die door de ongevallen van Zhou en Drugovich met tien minuten werd uitgesteld. Daarna werd het veld door de safety car op gang getrokken voor een rollende start, waarbij Ticktum de leiding behield voor Vips en Liam Lawson. In de openingsfase zou de Brit van Carlin de leiding behouden, terwijl de Hitech-coureurs achter hem de aansluiting hielden maar geen aanval in konden zetten. Na enkele ronden slaagde Ticktum er toch in om een gaatje te trekken, waarna er in de zesde ronde een virtual safety car kwam. De veroorzaker was Bent Viscaal, die in bocht 16 spinde en daarna niet meer weg kon komen.

Een ronde later mocht het veld weer op volle snelheid verder met de race, maar lang duurde de pret niet. Ditmaal was het Lawson, die in bocht 13 wijd ging en zijn linker achterwielophanging afbrak bij de impact met de muur. Daardoor besloot de wedstrijdleiding om de virtual safety car opnieuw in te zetten, waarna de race in de negende ronde weer werd hervat. Ticktum breidde zijn voorsprong in eerste instantie gestaag uit, terwijl Vips op dat moment niets te vrezen had van nieuwe nummer drie Robert Shwartzman. Daarachter kende Jehan Daruvala een uitstekende herstart, die hem langs Ralph Boschung en Theo Pourchaire naar de vijfde plek hield. Die positie zou hij in de vijftiende ronde weer uit handen geven door in bocht 16 te spinnen. Daardoor viel de Indiër terug naar de twaalfde positie.

Vooraan reed Ticktum onbedreigd naar zijn tweede zege van het F2-seizoen. Op ruim 4,4 seconden volgde Vips op de tweede plek, met Shwartzman voor eigen publiek op de derde podiumplaats. HWA-invaller Jake Hughes maakte een prima indruk met de vierde positie, voor Pourchaire en Boschung. Christian Lundgaard werd zevende, terwijl Richard Verschoor op P8 het laatste puntje pakte. De top-tien werd voltooid door kampioenschapsleider Oscar Piastri, die niet profiteerde van de uitvalbeurt van naaste rivaal Zhou, en Lirim Zendeli.

Uitslag Formule 2 Sochi - Race 1