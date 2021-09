Eerste sprintrace F2 in Sochi uitgesteld vanwege zware regen

Alle voortekenen wezen er al op dat het weer in Sochi met name op zaterdag slecht zou zijn. Om minder in de knel te raken met het schema werd eerder al besloten om de eerste race van de Formule 3 te vervroegen naar vrijdagmiddag. Dat bleek een goede keuze, want het weer op Sochi Autodrom is zaterdagochtend ronduit dramatisch.

De zaterdag zou beginnen met de eerste sprintrace van de Formule 2, die om 9.30 uur Nederlandse tijd had moeten aanvangen. Op dat moment stonden alle auto’s echter nog in de pits. Er werd besloten dat er om 9.50 uur duidelijkheid zou komen over het openen van de pits. Kort voor het verstrijken van die deadline werd de safety car naar buiten gestuurd en daarna volgde het besluit om de race tot nader order uit te stellen. Op de omloop lagen door de zware neerslag flinke plassen en dus was er een behoorlijk risico op aquaplaning.

“Vanwege het weer is de eerste sprintrace uitgesteld”, leest de verklaring van de Formule 2 op social media. “Meer info volgt zodra we die krijgen.” Het is op dit moment onduidelijk of de F2-race nog wordt afgewerkt en zo ja, wanneer. De klasse zou, als het weer het toelaat, later op zaterdag ook de tweede sprintrace afwerken. De start van die race staat gepland voor 15.45 uur Nederlandse tijd. De eerstvolgende sessie op het Sochi Autodrom is de derde vrije training van de Formule 1. Die zou om 11.00 uur Nederlandse tijd moeten beginnen, maar gezien de weersomstandigheden is het de vraag of dit daadwerkelijk gaat lukken.