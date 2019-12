Mazepin eindigt F2-test Abu Dhabi met snelste tijd

Mazepin klokte in de eerste minuten van de ochtendsessie een 1.50.473 en die tijd zou de rest van de dag niet meer verbeterd worden. Hij bleef daarmee wel zo’n drie tienden verwijderd van de snelste tijd van de testweek, neergezet door Louis Deletraz. Achter Mazepin zette Ferrari-protegé Callum Ilott voor UNI-Virtuosi op slechts drie honderdsten de tweede tijd neer. Deletraz, de snelste man op de eerste twee dagen, eindigde de test met de derde tijd. MP Motorsport-coureur Ralph Boschung liet zich prima zien met de vierde tijd, voor DAMS-aanwinst Dan Ticktum.

In de middag zorgde een regenbui ervoor dat de teams niet nogmaals voor een kwalificatiesimulatie naar buiten konden. Mick Schumacher zette uiteindelijk de snelste middagtijd neer maar zijn 1.51.569 was ruim een seconde langzamer dan de beste tijd van de dag. De Duitser eindigde in het dagklassement als tiende, achter Prema-teamgenoot Robert Shwartzman, Red Bull-talent Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou en Pedro Piquet.

Uitslag ochtendsessie:

Coureur Team Tijd Ronden 1 Nikita Mazepin Carlin 1:50.473 39 2 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:50.502 32 3 Louis Delétraz Charouz Racing System 1:50.623 34 4 Ralph Boschung MP Motorsport 1:50.783 24 5 Dan Ticktum DAMS 1:50.916 31 6 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:51.085 30 7 Yuki Tsunoda Carlin 1:51.118 41 8 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:51.129 35 9 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:51.158 34 10 Mick Schumacher PREMA Racing 1:51.171 30 11 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:51.341 32 12 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:51.429 28 13 Niko Kari Campos Racing 1:51.467 45 14 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:51.494 32 15 Sean Gelael DAMS 1:51.547 29 16 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:51.780 22 17 Marino Sato Trident 1:51.899 38 18 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:51.972 22 19 Guilherme Samaia Campos Racing 1:52.223 21 20 Roy Nissany Trident 1:53.057 21

Uitslag middagsessie: