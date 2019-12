De Vries over zijn F2-titel: "Wilde de wereld iets laten zien"

Nyck de Vries legde dit jaar, in zijn derde seizoen in de talentenklasse, op overtuigende wijze beslag op de Formule 2-titel. Nadat hij in 2017 zijn debuut maakte bij Rapax en middenin het seizoen overstapte naar Racing Engineering, eindigde hij vorig jaar op de vierde plek in het kampioenschap met Prema. Daar verving hij Charles Leclerc, die naar het Formule 1-team van Sauber was gepromoveerd, maar de druk was erg hoog. "Ik neem de verantwoordelijkheid dat ik afgelopen jaar de titel miste, want ik was zeker in de positie om hem te kunnen winnen. We maakten helaas te veel fouten, al aan het begin liepen we achter de feiten aan. Je probeert de rest dan in te halen, waardoor je alleen maar meer fouten veroorzaakt. Het was toen best pijnlijk om te zien hoe de top-drie naar de F1 promoveerde, wetende dat één fout het verschil had kunnen maken tussen de vierde of de tweede plek", gaf hij aan tijdens het FIA-prijzengala in Parijs.

Het verschil tussen ART en Prema

Dit jaar kwam hij uit voor ART Grand Prix, waar hij 2018-kampioen George Russell opvolgde. De switch naar een ander team bleek een gouden zet. "Ik ben heel blij dat ik een nieuwe kans heb gekregen bij ART Grand Prix. Het voelde voor mij als thuiskomen. Ook al zijn het allebei topteams, ART heeft een andere aanpak dan Prema. Het zijn echte racers die geven om hun werk en alles wat ze willen is om samen de doelen te bereiken. Die hele benadering heeft mij goed gedaan, ze hebben me ook erg goed gesteund."

De eigen aanpak veranderde De Vries niet, zo liet hij vervolgens weten. Het was vooral de omgeving waardoor hij floreerde. "In 2018 was ik me met Prema al bewust van de uitdagingen. Het was heel belangrijk om consistent punten te scoren en dat wist ik. Maar toen de druk toenam, en omdat ze twee seizoenen hadden gedomineerd met Pierre Gasly en Charles Leclerc, lagen de verwachtingen extreem hoog. Ze accepteerden niets minder dan winnen. Ik herinnerde me de eerste kwalificatie van het seizoen nog in Bahrein. Ik behaalde de vierde positie en het voelde alsof we het kampioenschap al hadden verloren. Die druk haalde ik me op de schouders en ik geef alleen mezelf er de schuld van, maar de sfeer en benadering was heel anders bij Prema dan bij ART. We hebben dit jaar onze doelen kunnen behalen omdat we op elkaar vertrouwden, in elkaar geloofden en met plezier samenwerkten."

Geen wrok na gemiste Formule 1-kans

Hij is er niet rouwig om dat er voor hem na drie F2-campagnes geen deuren openstonden om zijn debuut in de Formule 1 te maken. "Om eerlijk te zijn: nee. Ik had een persoonlijk doel. Ik wilde dit seizoen winnen om een punt te maken, om de wereld te laten zien dat wij als team ertoe in staat zijn. Maar ik weet ook dat deze wereld niet zo simpel in elkaar steekt en snel kan veranderen. Er zijn veel factoren die een rol spelen bij het wel of niet halen van de Formule 1. Alleen je werk doen is lang niet altijd genoeg en dat accepteer ik ook. Ik ben realistisch ingesteld en koester ook geen wrok."

De nummer twee van het afgelopen F2-kampioenschap heeft daarentegen wel een plekje bij een F1-team verworven. Nicholas Latifi gaat namelijk naar Williams als vervanger van Robert Kubica, die voor BMW in de DTM zal testen. "Ik ben blij voor Nicholas dat hij die kans wel krijgt. Hij heeft natuurlijk ook een goed seizoen gereden, is tweede gefinisht en deed het super. Ik vind dat hij die kans gewoon verdient. Ik heb een andere kans gekregen, om mijn Formule E-debuut te maken met Mercedes-Benz EQ. Ik ben daar heel dankbaar voor en zal er van alles aan doen om er een succesverhaal van te maken samen."