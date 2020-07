Ziggo Sport doet vanaf Silverstone weer op locatie verslag

Ziggo Sport was niet aanwezig bij de eerste twee races in Oostenrijk en is dit weekend ook niet in Hongarije van de partij vanwege de situatie rond het coronavirus. De Formule 1 had de Nederlandse zender wel de mogelijkheid geboden om bij de wedstrijden te zijn, maar omdat onzeker was hoe de situatie ter plaatse precies zou zijn en er ook geen garantie was dat er interviews konden worden afgenomen, werd besloten de eerste races vanuit Nederland te verslaan.

Vanaf de Britse Grand Prix, die in het eerste weekend van augustus plaatsvindt, is de crew van Ziggo Sport er echter weer bij. “We hebben goed nieuws, want vanaf Silverstone mogen we weer naar de races toe”, deelde Plooij, die tijdens de eerste Grand Prix-weekenden verschillende coureurs en teambazen via Zoom interviewde en co-commentaar deed bij de races, mee. De ploeg van Ziggo Sport bestaat op het circuit uit vier personen: commentator Olav Mol, pitreporter Jack Plooij, een cameraman en een techneut. Plooij weet nog niet of zij tussen de races door naar huis mogen of dat ze in de zogenaamde bubbel moeten blijven. “Dat is nog even de vraag, of we heen en weer mogen. Maar we gaan ernaartoe. We gaan weer verslag doen vanaf locatie”, vertelde Plooij, die tijdens het programma vast zijn Ziggo Sport-mondkapje toonde, opgetogen.

Onderdeel van de strenge coronamaatregelen die de Formule 1 heeft ingesteld, is dat iedereen die bij de races aanwezig is, vooraf getest wordt op het virus. Ook Plooij en zijn collega’s moeten er over twee weken dus aan geloven. “Wij moeten thuis een test doen, voordat we ernaartoe gaan”, weet Plooij. “Je moet binnen een bepaald tijdsbestek - ik dacht vier dagen - een test gedaan hebben, voordat je in de FOM-bubbel gaat.” Eenmaal ter plaatse wordt al het F1-personeel elke vijf dagen opnieuw getest.