Formule 1 Grand Prix van Hongarije – Hoe laat begint het, op welke zender en meer

Na twee Grands Prix op de Red Bull Ring in Spielberg is de Formule 1-bubbel doorgereisd naar Hongarije. Op de historische Hungaroring, nabij Boedapest, vindt het derde raceweekend van het door COVID-19 geteisterde seizoen plaats. In Oostenrijk bleek de hegemonie van Mercedes nog altijd stand te houden. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton verdeelden de overwinningen, de Fin reist als leider in de Formule 1 WK-stand af naar Hongarije.

Max Verstappen was als enige in staat om de strijd met de Zilverpijlen aan te binden. Hij hoopt op de Hungaroring, het circuit waar hij afgelopen jaar zijn eerste pole-position in de F1 behaalde, echt mee te kunnen strijden om de overwinning. Red Bull Racing presteert traditioneel sterk op de bochtige omloop terwijl Mercedes het er in het verleden regelmatig lastig had met de hitte en het downforceniveau. Het belooft in elk geval weer een interessant weekend te worden. In dit artikel brengen we je volledig op de hoogte van alles wat je moet weten over de Grand Prix van Hongarije, waar je F1 kunt kijken op televisie, hoe je kunt streamen en meer. Het is ook mogelijk om Formule 1-streams van over de hele wereld te kijken via een VPN-verbinding, ook als je geen Ziggo hebt.

Wanneer vindt de Grand Prix van Hongarije plaats?

Datum: Zondag 19 juli 2020

Starttijd: 15.10 uur Nederlandse tijd

Het derde raceweekend van het Formule 1-seizoen 2020 vindt plaats op de Hongaarse Hungaroring. Zoals gebruikelijk begint het weekend met twee vrije trainingen met een lengte van anderhalf uur. Deze vinden plaats op vrijdag 17 juli 2020. Op zaterdag 18 juli begint de actie met een laatste vrije training van een uur. Om 15.00 uur Nederlandse tijd vindt de kwalificatie plaats waarmee de startopstelling voor de race bepaald wordt. De Grand Prix van Hongarije begint op zondag 19 juli om 15.10 uur Nederlandse tijd. De coureurs krijgen zeventig ronden voor de kiezen over de 4,381 kilometer lange Hungaroring. Een Formule 1-race duurt maximaal twee uur, tenzij de race stilgelegd wordt middels een rode vlag.

Hoe kan ik de Grand Prix van Hongarije kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd





Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 58 voor Ziggo-klanten, kanaal 46 voor KPN en Telfort

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

In Nederland kan je op twee manieren live naar de Formule 1 kijken: via Ziggo Sport en RTL Deutschland. Klanten van Ziggo kunnen terecht op kanaal 14, waar de race live wordt uitgezonden. Wie beschikt over een aanvullende betaalmodule Ziggo Sport Totaal kan ook via het speciale ‘Racing’-kanaal naar de Formule 1 kijken. Als je geen klant bent bij Ziggo, kan je alsnog dit extra zenderpakket aanschaffen. De kosten hiervoor bedragen 14,99 euro per maand. Op deze manier kan je via het ‘Racing’-kanaal alle F1-sessies, de kwalificatie en de race live op televisie kijken. De race wordt niet onderbroken door reclames.

Het commentaar wordt geleverd door Olav Mol, al jarenlang de stem van de Formule 1 in Nederland. Vanwege het coronavirus is zijn team niet ter plaatse in Hongarije maar wordt het commentaar verzorgd vanuit de studio in Nederland. Mol wordt zoals gebruikelijk bijgestaan door Jack Plooij. Voorafgaand aan de live-uitzending, en na afloop van de race wordt vanuit de studio uitgebreid vooruitgekeken en teruggeblikt. Presentator Rob Kamphues ontvangt een aantal gasten, waaronder voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos.

Een alternatief voor Ziggo is het Duitse RTL. Ook zij zenden de race live uit, al wordt de uitzending wel enkele malen onderbroken door reclame. RTL Deutschland is voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL te vinden op kanaal 46. Klanten van Ziggo kunnen terecht op kanaal 58. Heb je een abonnement op T-Mobile Thuis dan vind je de zender op kanaal 397, voor Tele2-gebruikers is het betreffende kanaal 223.

Kan ik de race streamen?

Ben je onderweg en niet in staat om de Formule 1 live op televisie te kijken, dan kan je de uitzending ook streamen. Zo kan je terecht bij F1TV, dat is de officiële streamingsdienst van de F1. Met een abonnement op F1TV Pro kan je alle sessies, de kwalificatie en de race live bekijken via je smartphone, tablet of pc. Ook heb je hier de beschikking over alle onboardcamera’s van de coureurs, kan je de boordradio’s luisteren en hou je alles nauwgezet in de gaten met livetiming. De kosten voor een jaarabonnement bedragen 64,99 euro. Met F1TV Pro kan je zelf een commentator naar wens kiezen. Het Nederlandse commentaar van Olav Mol is beschikbaar maar ook andere verslaggevers zijn te horen.

Een alternatief voor F1TV Pro is de streamingsdienst van Ziggo Sport: Ziggo Sport Go. Dit abonnement is beschikbaar voor iedereen, ook als je geen klant van deze aanbieder bent. De kosten bedragen 9,99 euro per maand. Daarmee kan je live alle sessies, de kwalificatie en de race volgen via je smartphone, tablet of laptop/pc. Het abonnement is in heel Europa bruikbaar.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Na de finish van de Grand Prix van Hongarije plaatst de Formule 1-organisatie op hun officiële YouTube-kanaal een video met de hoogtepunten van de race. Deze video duurt tussen de vijf en tien minuten, met de belangrijkste momenten, crashes, inhaalacties en de podiumceremonie. Ook komt de uitslag uitgebreid voorbij.

Weersverwachting Grand Prix van Hongarije

De voorspellingen geven aan dat het weer een belangrijke rol kan gaan spelen tijdens het raceweekend op de Hungaroring. Weerplaza.nl meldt over de racedag: “Zondag lijkt de kans op een regen- of onweersbui veel groter dan tijdens de kwalificatie. De dag start in Hongarije vrij zonnig, maar gedurende de dag worden de stapelwolken steeds groter en plaatselijk groeien ze uit tot stevige regen- en onweersbuien. De buien zijn dus plaatselijk, waardoor het voor nu moeilijk is in te schatten waar en hoeveel neerslag er gaat vallen. Het kan dus wel eens een race worden met wisselende condities. De temperatuur stijgt naar 25 tot 27 graden, maar tijdens een bui is het beduidend frisser.”

Uitslag eerste vrije training Grand Prix van Hongarije:

Uitslag tweede vrije training Grand Prix van Hongarije: