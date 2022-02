O’Sullivan nieuwste aanwinst van opleidingsprogramma Williams F1

In 2019 maakte Zak O’Sullivan de overstap van de karting naar de autosport. Aanvankelijk kwam hij uit in het Ginetta Junior Championship, maar na zijn tweede plek in het kampioenschap ging hij in 2020 naar de Britse Formule 4. Ook dat kampioenschap sloot hij met Carlin af op de tweede positie, waarna hij het team trouw bleef bij zijn overstap naar de GB3, de klasse die tot afgelopen jaar bekendstond als het Britse Formule 3-kampioenschap. Met zeven zeges legde O’Sullivan beslag op de titel en wist hij de ogen van Williams op zich gericht te krijgen.

De historische Britse Formule 1-renstal heeft nu besloten om O’Sullivan aan het opleidingsprogramma toe te voegen. Daarmee voegt hij zich bij W Series-kampioene Jamie Chadwick, F2-coureurs Roy Nissany en Logan Sargeant en ELMS-coureur Jack Aitken als het vijfde lid van de Driver Academy. “Ik vind het een eer dat ik gekozen ben als Williams Racing Academy-coureur”, vertelt de 16-jarige coureur uit Cheltenham. “Dit is een geweldige kans en ik kan Jost [Capito], Sven [Smeets] en het hele team niet genoeg bedanken voor hun vertrouwen in mij. Williams is een van de meest succesvolle en meest gerespecteerde Formule 1-teams en heeft enkele van de grootste talenten in de sport opgeleid. Ik kijk ernaar uit om te beginnen!”

Inmiddels is ook duidelijk in welke klasse O’Sullivan zijn pad richting de Formule 1 gaat voortzetten. Hij blijft Carlin trouw, maar zet wel weer een stapje omhoog op de autosportladder door naar de FIA Formule 3 te verkassen. Tot dusver is de Brit, die ook een Iers paspoort heeft, de enige coureur die reeds door Carlin bevestigd is. Afgelopen jaar eindigde het team op de tiende en laatste plaats in het kampioenschap met Ido Cohen, Kaylen Frederick en Jonny Edgar als vaste rijders.