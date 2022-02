VIDEO: Onboard bij Verstappen tijdens spectaculaire demo op ijs

Donderdag publiceerde Red Bull Racing al prachtige beelden van de demo die Max Verstappen afwerkte op het ijscircuit van Zell am See. Daar zou vorig weekend de GP Ice Race georganiseerd worden, een populair evenement in Oostenrijk waar in 2021 nog 10.000 mensen op af kwamen. Vanwege corona stonden de lokale autoriteiten de komst van slechts 300 bezoekers toe, maar dat weerhield Red Bull Racing er niet van om alsnog naar het plaatsje in het Salzburgerland af te reizen.

Wereldkampioen Verstappen werd in het weekend ervoor opgetrommeld om in Zell am See te verschijnen voor een bijzondere demo, waarin ook voormalig Ice Speedway-kampioen Franky Zorn een grote rol speelde. Donderdag publiceerde Red Bull al een gelikt filmpje van de capriolen die beide heren op het ijs uithaalden en vrijdag vond het F1-team van de Oostenrijkse energiedrankengigant de tijd rijp om meer dan een minuut aan onboard beelden van Verstappen te delen. Daarop is duidelijk te zien hoe lastig het – ondanks de speciale banden met studs – is om een F1-bolide over een circuit op het ijs te sturen.

De bijzondere winterse demo van Verstappen in Zell am See is weliswaar de eerste keer dat de Nederlander zich op het ijs begaf met een F1-bolide, wel reed hij eerder al eens met een F1-bolide door de sneeuw. In 2016 werd de showcar van Red Bull namelijk voorzien van een set sneeuwkettingen, waarna de regerend F1-kampioen over een uitgezet parcours op de beroemde Streif-piste in Kitzbühel reed.