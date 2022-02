VIDEO: Max Verstappen racet met Red Bull Formule 1-auto over ijs

Op 24 januari plaatse Max Verstappen een foto op zijn Instagram waarop te zien was hoe hij samen met zijn vriendin Kelly Piquet in een helikopter over een besneeuwd berglandschap vloog. “Bezoekje aan Oostenrijk… Snel meer”, zette de 24-jarige Limburger daar als tekstje bij.

Met dank aan lokale media werd duidelijk dat de coureur van Red Bull Racing was afgereisd naar het Oostenrijkse Zell am Zee, waar jaarlijks de GP Ice Race wordt gehouden, een evenement waarbij professionele en minder professionele coureurs met fraaie auto's tegen elkaar racen op een circuit van ijs. In 2022 zou de GP Ice Race, een soort Goodwood Festival of Speed in de sneeuw, verhuizen naar het lokale vliegveld en met steun van Red Bull grootser worden dan ooit. Corona gooide echter roet in het eten. De lokale autoriteiten stonden niet meer dan driehonderd bezoekers toe, waardoor het evenement, dat vorig jaar nog 10.000 bezoekers trok, moest worden afgelast.

Maar dat weerhield verschillende topattracties er niet van om alsnog een bezoek te brengen aan Zell am See. Zo kwamen Ken Block en Mattias Ekström er afgelopen weekend in actie met de Audi RS Q e-tron, waarmee in de Dakar Rally werd gereden, en een gerestaureerde Quattro A2 Group B, die in 1983 bestuurd werd door de Zweedse rallylegende Stig Blomqvist. Een week daarvoor ontving de organisatie van de GP Ice Race dus al Red Bull en Verstappen. De Nederlander werd met een Red Bull-showcar het ijs opgestuurd om het op te nemen tegen de Oostenrijkse Ice Speedway-kampioen Franky Zorn. En dat leverde, zoals het Red Bull betaamt, fraaie beelden op.

“Ik ben niet zo goed in schaatsen als sommige andere Nederlanders, maar ik heb mijn best gedaan”, blikte Verstappen met een brede glimlach terug op zijn meters over het Oostenrijkse ijs. “Het was de eerste keer dat ik met een Formule 1-wagen over ijs reed, dus ik keek hier erg naar uit.” Verstappen liet verder weten dat hij zich uitstekend heeft vermaakt: ”Het was erg interessant én heel glad, dus we moesten erg voorzichtig zijn! Daarnaast is alles heel koud, waaronder de remmen, en het mag bovendien duidelijk zijn dat racewagens als deze niet ontworpen zijn om mee over het ijs te rijden, wat het allemaal nog lastiger maakte. Maar ik vond het erg leuk om te doen!”

Foto's: IJspret voor Max Verstappen op het GP Ice Race-circuit

Franky Zorn en Max Verstappen in Zell am See. 1 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Franky Zorn en Max Verstappen in Zell am See. 2 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen met zijn nieuwe helm op. 3 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Voorbereidingen in Zell am See. 4 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen in de Red Bull-showcar met speciale banden. 5 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen op de Red Bull-showcar met speciale banden. 6 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen met zijn nieuwe helm op. 7 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen in de Red Bull-showcar met speciale banden. 8 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen in actie op het Oostenrijkse ijs. 9 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen in de Red Bull-showcar. 10 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Een nieuwe helm en een nieuw startnummer. 11 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen met nummer 1 op de auto en helm. 12 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen draagt zijn nieuwe helm. 13 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen draagt zijn nieuwe helm. 14 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen in actie op het Oostenrijkse ijs. 15 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Een pitstop in een winters landschap. 16 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen in de Red Bull-showcar. 17 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen in de Red Bull-showcar. 18 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Pitstop onder ijzige omstandigheden. 19 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Pitstop onder ijzige omstandigheden. 20 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen versus Franky Zorn op het ijs. 21 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen en Franky Zorn in Zell am See. 22 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen en Franky Zorn racen op het ijs. 23 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen en Franky Zorn na afloop van hun race op het ijs. 24 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen en Franky Zorn racen over het ijs. 25 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Raimund Baumschlager doet op de achtergrond ook een duit in het zakje. 26 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Raimund Baumschlager zorgt voor extra spektakel. 27 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Franky Zorn en Max Verstappen. 28 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Franky Zorn en Max Verstappen. 29 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool Franky Zorn gaat aan kop. 30 / 30 Foto door: Red Bull Content Pool