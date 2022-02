Heeft Haas al iets van de echte F1-auto voor 2022 laten zien?

Haas is er bijzonder vroeg bij om de livery bekend te maken. Die livery zal de voorpagina's overigens niet halen, daarvoor lijkt het ontwerp teveel op dat van 2021. Toen deed de onthulling wel veel stof opwaaien, aangezien Haas een lange neus zou trekken naar de FIA en vooral antidopingautoriteit WADA. Dat orgaan verbood Russische sporters - en dus ook Nikita Mazepin - om onder de nationale vlag uit te komen, waarna Haas besloot om hele auto maar in Russische kleuren te spuiten. Volgens de formele lezing worden de Russische en Amerikaanse vlaggen overigens gecombineerd.

Hoe dan ook: vele malen belangrijker is hoe er dit seizoen met de 2022-creatie kan worden gepresteerd. Dat geldt vooral voor alle teamleden achter de schermen. Meerdere daarvan bleken gedesillusioneerd in 2021 of zijn zelfs gestopt. Het viel zwaar om de hele wereld over te vliegen en ieder weekend kansloos achteraan te rijden. Achter de schermen is alles op een ommekeer onder het nieuwe reglement gezet en dat lijkt ook bikkelhard nodig om het personeel binnenboord te houden.

Om de potentie van Haas te kunnen beoordelen, blijft het wachten tot medio maart, maar wat heeft Haas op deze vrijdag al wel laten zien? De gepubliceerde foto's lijken op het eerste oog de beelden van de Formule 1 zelf met daarop de Haas-kleuren, maar in een extra mediasessie laten Guenther Steiner en Simone Resta weten dat dit absoluut niet het geval is. "Als je ons model goed bekijkt, dan is die op meerdere terreinen echt anders dan wat F1 naar buiten heeft gebracht", doelt Resta op de beelden van vorig jaar en het 'showmodel' waarmee de coureurs hebben geposeerd op Silverstone.

Een blik op de voorvleugel laat al zien dat Haas gelijk heeft en dat de beelden wel degelijk op een eigen design gebaseerd zijn, in plaats van enkel de foto's van F1. Zo geven de vleugelcomponenten een beter beeld van wat we in de praktijk kunnen verwachten, waarbij de luchtstroom al meer richting de sidepods wordt gedirigeerd dan in de originele beelden. Die sidepods zelf zijn ook veel agressiever vormgegeven dan bij het showmodel van de Formule 1. De sidepods zijn iets breder vormgegeven, maar lopen nadien veel steiler naar beneden, met als doel om de luchtstroom aan de binnenkant van de achterwielen zo groot mogelijk te maken en de in 2022 radicaal vernieuwde achtervleugel zo optimaal mogelijk te laten werken.

Het zijn details die afwijken van wat de Formule 1 ons heeft laten zien, al maakt het woord 'details' precies duidelijk dat Haas zeker nog niet het hele ontwerp van de VF-22 heeft getoond. Het team is daar overigens ook open en eerlijk over. "De auto zal er in Barcelona wel iets anders uitzien, maar dat zien jullie over twee weken vanzelf... Ik zal in ieder geval niet zeggen dat de auto dan hetzelfde is. Dit is onderdeel van onze ontwikkeling, al wil ik daar verder geen data op plakken. Ik kan alleen zeggen dat de auto in Barcelona weer iets anders is. Voor de periode tussen de testdagen en de eerste race hebben we momenteel nog geen veranderingen op de planning staan", legt Steiner uit.

Het meest opvallende en waarschijnlijk ook de beste aanwijzing dat Haas nog veel verbergt, is bij de voorwielophanging te vinden. Daar heeft het team van Mick Schumacher en Nikita Mazepin in de afbeeldingen gekozen voor wat we de voorbije jaren bij alle Formule 1-teams hebben gezien: de push-rod voorwielophanging, oftewel het ontwerp met een duwstang. En zijn echter serieuze aanwijzingen dat de meeste teams - waaronder McLaren en Ferrari - onder het nieuwe reglement teruggrijpen naar een oude oplossing: de trekstangvoorwielophanging, oftewel pull-rod. Dat Haas hiervan zou afwijken, is zeer onwaarschijnlijk aangezien Haas een technische samenwerking met Ferrari is aangegaan en doordat Steiner ook heel ruiterlijk heeft toegegeven: "Voor zover dat binnen het reglement kan, volgen we Ferrari en hebben we ook zoveel mogelijk onderdelen ingekocht."

Op de vrijgegeven foto's ziet de oplettende kijker al dat de duwstang niet in het chassis lijkt te gaan, maar daar - door Photoshop - alleen maar tegenaan lijkt te leunen. Dit wijst erop dat Haas nog niet al te veel van de eigen plannen en ook zeker niet van grote broer Ferrari weg wil geven. Het is al met al zeer aannemelijk dat ook Haas in Barcelona met een trekstangophanging voor de dag komt. Het totaalplaatje maakt dat de formatie van Steiner wel degelijk eigen beelden heeft gedeeld en zich niet alleen maar op renders van F1 baseert, maar ook dat Haas zeker niet het achterste van de tong heeft laten zien. Dat is overigens van alle tijden en ook meteen de trend van deze presentatieweken. Red Bull geeft op 9 februari als eerstvolgende team beelden vrij, maar Helmut Marko heeft al laten weten dat ook zijn formatie de technische details zal verbergen en de kaarten tegen de borst houdt.