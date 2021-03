Tsunoda droomt van plek naast Verstappen bij Red Bull

Zondag staat er voor het eerst sinds 2014 weer een Japanner op de grid van een F1-race. Eind 2014 reed Kamui Kobayashi zijn laatste ronden als F1-coureur, maar in 2021 krijgt hij eindelijk een Japanse opvolger. Die luistert dus naar de naam Yuki Tsunoda, de pas 20-jarige coureur die dit weekend de eerste F1-rijder wordt die na 2000 is geboren. Als onderdeel van het Red Bull Junior Team wordt hij voor zijn debuutseizoen bij het kleine AlphaTauri gestald, maar Tsunoda droomt stiekem al verder. Een plekje bij Red Bull Racing is zijn eerstvolgende doel en daarbij heeft hij een specifieke wens wie zijn teamgenoot moet worden, zo liet hij aan Daily Mail weten.

“Ik weet dat Max [Verstappen] heel snel is, maar hij is een van de coureurs met wie ik in de toekomst wil rijden", zei Tsunoda. "Natuurlijk is Red Bull een heel goed team met een erg goede auto. Hopelijk rij ik daar op een dag samen met Max, maar hij zit nu bij een ander team dan ik en heeft ook andere doelstellingen. Bovendien ben ik heel blij dat ik dit jaar voor AlphaTauri race. Ik richt me dus op dit jaar, het verslaan van mijn teamgenoot en proberen zoveel mogelijk punten te scoren. Hopelijk kan ik in de toekomst naast Max rijden, maar nu richt ik me gewoon op dit jaar met AlphaTauri.”

Tsunoda treft bij AlphaTauri een team dat veel ervaring heeft met het begeleiden van jonge, debuterende coureurs. Hij concludeert dan ook dat de Italiaanse renstal op dit moment voor hem de juiste plek is. “Ik denk dat het een heel goed team is, vooral als je in je eerste jaar zit. Ze hebben veel ervaring met debuterende coureurs en ze weten hoe ze die jonge coureurs volwassen en beter moeten maken”, aldus Tsunoda. “Op dit moment wil ik gewoon met hun samenwerken en goede prestaties voor ze behalen.”

Vasthouden aan agressieve rijstijl

In 2018 reed Tsunoda nog in de Japanse Formule 4, drie jaar later is zijn Formule 1-debuut aanstaande. Tussendoor reed de Japanner twee seizoenen in Europa, namelijk in de FIA Formule 3 en de Formule 2. In de F3 bleek hij een snelle leerling te zijn met als hoogtepunt een zege op Monza, waarmee hij promotie naar de F2 verdiende. Daarin maakte hij een sterke indruk en legde hij beslag op de derde plek in het kampioenschap. Wat vooral is blijven hangen van zijn jaar bij Carlin is zijn agressieve rijstijl. De fans hoeven niet te vrezen dat Tsunoda dat in 2021 als Formule 1-coureur anders aanpakt.

“Mijn rijstijl ziet er denk ik agressief uit omdat ik veel vertrouwen heb in de remzone. Ook ben ik sterk en heb ik vertrouwen met inhalen”, analyseert Tsunoda zijn sterke punten. “Ik probeer het altijd in een poging voor elkaar te krijgen, ik wil niet dat we elkaar raken en dat ik mijn banden verspil. Ik zet dus alles op alles bij het remmen en ik ben echt blij dat AlphaTauri op zoek is naar die agressieve stijl. Die probeer ik dus te behouden, zelfs in de Formule 1. Ik probeer gewoon vertrouwen op te bouwen richting het einde en mijn stijl te behouden.”

VIDEO: Met een camera op de helm onboard bij Tsunoda