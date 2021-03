Bottas: Mercedes weet niet waar het staat na wintertest

“Het voelt alsof we wat stappen vooruit hebben gezet. Natuurlijk is er altijd meer te vinden en te winnen, maar voor mijn gevoel zijn we de goede weg ingeslagen en was het beter”, concludeerde Bottas. Mercedes begon namelijk op een verre van prettige manier aan de wintertest, want Bottas werd al tijdens het eerste rondje met de W12 getroffen door een probleem met de versnellingsbak. Het resulteerde erin dat de Fin slechts zes ronden zou rijden op de vrijdagochtend, waardoor liefst een derde van zijn testtijd door het afvoerputje ging.

Daarna reed Bottas op zaterdagmiddag de snelste tijd, terwijl hij op zondagochtend weer productief was. Daardoor concludeert hij dat Mercedes zich behoorlijk heeft hersteld van de valse start. “We hebben niet de volledige afstand gereden die we in drie dagen wilden afwerken, maar we zitten er niet ver bij vandaan. Zaterdag zaten we voor mijn gevoel op 95 procent van wat we wilden doen, zondag op 100 procent. We hadden een solide dag met veel ronden, kwalitatief goede ronden en kwalitatief goede tests. Gezien wat er op dag één gebeurde ben ik tevreden met hoe de rest van de test verliep. Nu is het echter tijd om die data in de weken voor de eerste race op een of andere manier om te zetten in prestaties.”

Dat de zaterdag en zondag beter naar wens verliepen voor Bottas houdt echter niet in dat hij helemaal tevreden is met de W12. “Maar dat ben je op dit vroege punt van het seizoen eigenlijk nooit”, erkent hij dan ook. Het beeld dat na afloop van de wintertest echter overheerst is dat Red Bull Racing de zaakjes beter voor elkaar heeft dan Mercedes. De snelste ronde van de kampioensformatie was een seconde langzamer dan die van snelste man Max Verstappen, maar heeft Red Bull komend weekend dan de overhand tijdens de GP van Bahrein? Die conclusie weigert Bottas te trekken. “Het is nu zo moeilijk te zeggen waar we staan en waar de andere teams staan. We weten namelijk niet wat hun programma is, welke motorstanden ze gebruikten en met hoeveel brandstof ze reden. Maar ik heb het gevoel dat het spannend wordt, meer kan ik er niet over zeggen.”

