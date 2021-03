Horner houdt slag om de arm: Mercedes niet zomaar verslagen

Red Bull kan terugkijken op een prima start van het seizoen. Niet alleen legde het team zelf twee weken geleden in Bahrein een rimpelloze test af, ook zag het de grote concurrent voor de wereldtitel Mercedes worstelen. Het deed de volgers hopen dat 2021 dan eindelijk het jaar wordt dat het team van Max Verstappen een einde kan maken aan de hegemonie van Mercedes.

Horner erkent in zijn nieuwste column dat alles vlotjes verliep in Bahrein en dat het team er prima voor staat, maar houdt ook een slag om de arm. “We hadden een nabespreking en we zijn eerlijk gezegd ietwat voorzichtiger. Er moet niet onderschat worden hoe groot de uitdaging is. We weten dat Mercedes de afgelopen zeven jaar niet toevallig heeft gewonnen; ze zijn een team van kwaliteit en klasse dat gemotiveerd zal zijn om sterk terug te komen.” Volgens Horner zegt het verloop van de wintertest weinig over de echte vorm van Mercedes. “We hadden een paar jaar geleden een soortgelijk verhaal tijdens de pre-season test, maar toen stonden ze in Melbourne weer helemaal vooraan. Je kunt niets als vanzelfsprekend beschouwen.”

“Natuurlijk probeert Mercedes de aandacht af te leiden van zichzelf, dat hoort erbij. Maar de realiteit is dat zij de zevenvoudig wereldkampioen zijn. Het is aan ons om dat gat te dichten en het gevecht aan te gaan”, vervolgt Horner die er op wijst dat er in vergelijking met vorig seizoen weinig is veranderd. “Ze hadden vorig jaar één van hun sterkste seizoenen en de auto van dit jaar is daar een evolutie van, dus laten we in Bahrein zien wat ze in huis hebben.”

Red Bull heeft in ieder geval voor komend seizoen een nieuwe krachtbron in huis. Honda stopt aan het einde van het seizoen met Formule 1 en heeft het team (en AlphaTauri) beloofd dat het dit jaar met een nieuwe, verbeterde versie van de hybride V6 turbo komt. Daarnaast beschikt Red Bull over een nieuwe brandstof. In een strijd waar het gaat om tienden en soms zelfs honderdsten van seconden kan dat het verschil maken, stelt Horner. “Brandstofleveranciers spelen een onderschatte rol in de F1, maar ze zijn van cruciaal belang voor de prestaties en de ontwikkeling van deze complexe hybride krachtbronnen. Het belang van de juiste brandstofleverancier is zelfs nog groter nu de krachtbron bevroren is.”

Een ander, tactisch strijdwapen is de nieuwe line-up. Alex Albon is vervangen door Sergio Perez. De Mexicaan moet samen met Verstappen de wereldtitel voor het eerst sinds 2013 weer naar Milton Keynes halen. Horner is erg tevreden over hoe Perez zich heeft ontwikkeld. “Hij heeft zich snel aangepast en hoewel hij ervaren is, is hij ook een relaxte persoonlijkheid. Hij weet wat hij wil en heeft tien seizoenen F1 achter de kiezen. Wat Max betreft, hij is in goede vorm en ziet er echt scherp uit. Hij heeft al zijn fitnessdoelen gehaald en is klaar voor de start van het seizoen.”

