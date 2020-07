Tech: Williams belooft stevige update voor Britse Grand Prix

George Russell mocht tijdens de Hongaarse Grand Prix de laatste ontwikkelingen van Williams al eens uitproberen en behaalde de twaalfde startplaats, zelfs voor de Red Bull van Alexander Albon. De racesnelheid was echter een stuk minder, iets waar het team uit Grove vragen bij heeft.

Het snellere tempo over een ronde is wel bemoedigend, en daar hebben de nieuwe onderdelen volgens Head of Vehicle Performance Dave Robson veel mee te maken. "Het was best een grote impact in Hongarije, daarom had Nicholas [Latifi] het ook lastiger ten opzichte van George. Ze wisselen het af, maar de week voordien was het nat in de kwalificatie en was het moeilijker te zeggen. Ze zijn allebei wel ervan overtuigd dat het een voordeel is en dus krijgen ze de update allebei voor Silverstone."

Williams pusht verder met upgrades

De upgrades van Williams hebben zowel met de aerodynamica als met de mechanische werking van de auto te maken.

Williams experimenteerde in de openingsrace van Oostenrijk al met verschillende achtervleugels. Latifi koos voor de optie met meer downforce en Russell voor die met minder neerwaartse druk, met een lepelvorm. In de daaropvolgende GP van Stiermarken kregen ze allebei een lepelvormige vleugel en een nieuwe T-wing met langere endplates. In Hongarije, waar downforce koning is, kregen ze allebei de vleugel met de hogere downforce en met de nieuwe t-wing.

George Russell, Williams FW43 downwash fin & T-Wing detail Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

De auto van Russell kreeg op de neus een extra vin in Stiermarken, maar vreemd genoeg enkel aan de rechterkant van de auto, zie de rode pijl op bovenstaande foto. Beide wagens kregen in Hongarije een vin aan beide kanten. Ook apart is een aanhangsel onderaan de T-wing (blauwe pijl) van Russell.

Op mechanisch vlak gebruikte Williams nieuwe onderdelen op de voorophanging, die beide wagens afwisselden tijdens de eerste drie raceweekends. Het nieuwe design is iets slanker, wat een aerodynamisch voordeel zou moeten opleveren. Ook de geometrie van de hele voorophanging lijkt te zijn gewijzigd. Dat doet een team om de wagen beter behandelbaar te maken en dat heeft ook een impact op het gedrag van de band.