Racing Point: ‘Andere teams hadden beste auto ook moeten kopiëren’

Het F1-team uit Silverstone staat al sinds de wintertests in Barcelona in de schijnwerpers. De knalroze bolide heeft opvallend veel weg van de WK-winnende Mercedes uit 2019, iets waar men ook openlijk voor uitkomt dat dat het geval is. Coureurs Sergio Perez en Lance Stroll bewezen in de eerste drie Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2020 dat de wagen de potentie heeft om mee te doen om de podiumplaatsen. De concurrentie is minder te spreken over de werkwijze van Racing Point. Rivaal Renault heeft officieel protest aangetekend tegen de brake ducts van de RP20, terwijl menigeen claimt dat de aanpak indruist tegen het DNA van de sport.

Teambaas Szafnauer is het niet eens met die kritiek en stelt zelfs dat de aanpak lof verdient. Op de vraag of hij het idee heeft dat andere teams de mist in gegaan zijn met hun ontwerpfilosofie antwoordde hij: “Het antwoord is ja. Alhoewel, dat brengt de nodige risico’s met zich mee. We wisten niet dat het voor ons zo goed zou werken. Er was een groot risico dat we een stuk terug zouden vallen. Sterker nog: toen we dit begonnen te ontwikkelen in de windtunnel, met de ideeën die we op foto’s zagen, vielen we ver terug. Echt heel ver. In het begin was het seconden per ronde langzamer. Middels CFD en windtunnelwerk leerden we. Via meer designs en aanpassingen kwamen we op deze positie terecht.”

Voorheen reed het team met een hoge rake, maar ze stapten in de winter over naar de veel vlakkere filosofie van Mercedes. De gedachte daarachter was eenvoudig, aangezien het team ook al gebruik maakte van de ophanging en versnellingsbak van het Duitse merk. Die waren toegespitst op de aerodynamische filosofie van de kampioensauto: “Hoe beter je ‘high rake’-filosofie werkt, hoe groter het risico wanneer je overstapt naar iets anders”, legt de teambaas uit. “Wij kopen onze versnellingsbak van Mercedes. Die bak is ontworpen op basis van een laag zwaartepunt. Wij moesten aan de achterzijde van onze wagens dus altijd compromissen sluiten terwijl de downforce daar juist cruciaal is voor een stabiele achterkant. We wilden altijd al af van die hoge rake vanwege deze compromissen.”

'Aanpak Racing Point verschilt niet van concurrentie'

De aanpak van het team om de Mercedes te kopiëren valt zogezegd niet in goede aarde bij de concurrentie. Volgens Szafnauer verschilt de werkwijze weinig van wat anderen doen: “Foto’s nemen van andere auto’s: dat gebeurt overal. Van de grootste tot de kleinste teams. Sommigen passen de geleerde lessen uit de foto’s beter toe dan anderen. Vergeet niet dat Adrian Newey de geblazen vloer en het high rake design introduceerde, en nu rijdt bijna iedereen ermee. Iedereen doet dat. Het is ook gewoon toegestaan.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble