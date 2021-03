Williams geen B-team van Renault: “Willen onafhankelijk zijn"

Het trotse Williams heeft grootse successen geboekt, maar gaat de afgelopen jaren door een moeilijke periode. De prestaties vielen zwaar tegen en afgelopen jaar verdween de familie Williams zelfs uit de Formule 1, nadat Dorilton Capital de renstal overnam. Even werd er gedacht dat de komst van nieuwe eigenaren ertoe zou kunnen leiden dat Williams bereid zou zijn om afstand te doen van haar onafhankelijkheid, iets waar het team altijd bijzonder aan gehecht was. Er gingen zelfs verhalen rond dat Renault interesse zou hebben om van Williams een soort B-team te maken.

De kans dat dit gaat gebeuren is echter klein, zo stelt Capito. De CEO van het in Grove gevestigde team maakt duidelijk dat zijn renstal nog altijd gehecht is aan zijn onafhankelijkheid. “Als we ons zouden verbeteren en de resultaten beter worden, dan worden wij aantrekkelijker voor toetredende fabrikanten, maar onze duidelijke doelstelling is om een onafhankelijk team te blijven en niet om overgenomen te worden door een ander team of een fabrikant”, zei Capito. Hij verwijst naar de geschiedenis die het team als onafhankelijke constructeur heeft. “We willen een A-team zijn, want racen is de kern van ons bedrijf en moet dat ook blijven. Daarom willen wij onafhankelijk zijn van een fabrikant, die kan beslissen dat ze mee willen doen of willen stoppen. Dat zou ons voortbestaan bedreigen.”

'Onafhankelijkheid is zelf partners kunnen kiezen'

Sinds de komst van de hybride V6-turbomotoren in 2014 neemt Williams krachtbronnen af bij Mercedes. Tot en met dit jaar is het altijd gebleven bij alleen de power units, maar onder het bewind van Dorilton Capital durft het team de samenwerking ietwat uit te breiden. Zodoende gaat Williams vanaf 2022 ook versnellingsbakken afnemen bij de Duitse fabrikant. Ook dat past volgens Capito prima binnen het streven om als onafhankelijk team te opereren. “We hebben een goede relatie met Mercedes en een contract dat nog enkele jaren geldt”, vertelde hij.

“Dit contract respecteren wij, want we zijn erg tevreden met de relatie. Ik zie niet voor me dat teams in de toekomst hun eigen motoren bouwen, dus je hebt altijd een krachtbron nodig. Dan kan je vervolgens bespreken of een versnellingsbak daar onderdeel van is. Als je bijvoorbeeld naar Mercedes kijkt, dan worden de motoren en versnellingsbakken samen ontwikkeld door de fabrikant. Daarom trokken wij de conclusie dat het zinvol is om vanaf 2022 de gehele aandrijflijn af te nemen. Dat zien we echter nog steeds als onafhankelijk, want je bent onafhankelijk als je de partners kan kiezen met wie je wil samenwerken.”

