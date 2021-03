Nieuw F1-kinderboek Olav Mol: "Verschrikkelijk leuk om te maken"

De avonturen van Snelle Sam vormen inmiddels een beproefd recept. In de kinderboeken vertellen Mol en zijn kompaan Erik Houben vanuit het perspectief van een jonge karter, die vele avonturen beleeft en contact heeft met de Nederlandse Formule 1-coureur Bas Vandamme. Dat laatste doet meteen denken aan een zekere Red Bull-rijder uit Limburg. Tel daarbij op dat Snelle Sam wordt ontdekt door oud-teambaas Flavio Radiatore en de kwinkslagen zijn wel zo'n beetje duidelijk: "Kinderen zien daar niets in, maar ouders die het voorlezen krijgen vast een glimlach op het gezicht", laat Mol voor de verschijning van het boek vanuit Bahrein weten.

Het is alweer het derde kinderboek uit de reeks. "Maar het is niet zo dat er tienduizenden exemplaren van worden verkocht hoor, zeker niet in deze situatie met corona", geeft Mol aan dat het niet om het financiële plaatje draait. "Maar we vinden het gewoon verschrikkelijk leuk om te maken, vooral om al die dingen te bedenken. Je kunt echt alle kanten op met zo'n kinderboek." Mol probeert daarin een balans te vinden tussen humor en luchtigheid aan de ene kant en iets serieuzere thema's aan de andere kant. "Zo proberen we kinderen wel degelijk iets bij te brengen en wat dingen uit te leggen, maar het moet wel lekker luchtig blijven."

Dat betekent onder meer dat Mol de actualiteit meeneemt. Zo voltooit Tony Boss - oftewel Lewis Hamilton - een race op drie wielen en krijgt Sam te maken met een gefrustreerde karter die zijn bumper op het circuit naar een rivaliserende deelnemer gooit. Het klinkt als iets fictiefs, maar is zoals bekend echt gebeurd: Luca Corberi tijdens het WK in Italië. "Dat is één van de weinige keren dat de kartsport het wereldnieuws heeft gehaald. Ik vind het aardig om dat dan ook te gebruiken. En zo kunnen we spelenderwijs wat over normen en waarden meegeven aan kinderen." Wat betreft de Formule 1 bewandelt Mol wellicht de omgekeerde weg. Hij laat Vandamme (Verstappen) in 2021 wereldkampioen worden, is hij de realiteit daarmee een stap voor? "Nou ja, ik weet niet of het waarheid wordt of dat ik het zelf geloof, maar ach: dan is het de vrijheid die je als auteur hebt hè", waagt Mol zich met een knipoog niet aan voorspellen.

Het nieuwe boek van Mol, de derde uit de reeks Snelle Sam, is vanaf donderdag 25 maart overal verkrijgbaar. Snelle Sam De Klapper is natuurlijk online te bestellen, zoals hier, al komt de Formule 1-commentator in coronatijd ook nog met een extra aanbeveling: "De lokale boekhandel kan het goed gebruiken, zeker in deze tijd. Des te meer mensen we naar de gewone boekhandel krijgen, des te beter."

Bekijk hierboven het volledige video-interview met Olav Mol over Snelle Sam. Een uitgebreide voorbeschouwing op het F1-seizoen 2021 met Mol verschijnt later deze week op Motorsport.com Nederland.