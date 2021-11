Voormalig aero-specialiste Williams komt om bij verkeersongeluk

Terzi raakte zondag betrokken bij een auto-ongeluk op de openbare weg in Groot-Brittannië. Aan de verwondingen die ze daarbij opliep, is ze uiteindelijk overleden. Ze is slechts 50 jaar oud geworden.

Rond de eeuwwisseling was Terzi actief in de Formule 1. Na het afronden van de studie aerodynamica begon ze haar loopbaan onder de hoede van Rory Byrne bij Ferrari. Daar bleef ze tot 2001 werken, om vervolgens de overstap te maken naar Williams. Daar kreeg Terzi een rol als hoofd aerodynamica en speelde ze een belangrijke rol in de zeges die tijdens de samenwerking met motorleverancier BMW werden geboekt.

De meeste bekendheid vergaarde Terzi met het ontwerp van de Williams FW26 voor het F1-seizoen 2004. Die bolide was uitgerust met de unieke ‘walrusneus’. Williams wilde de neus zo kort mogelijk maken om zo de downforce te maximaliseren en luchtweerstand te minimaliseren, terwijl de ‘slagtanden’ de bevestigingspunten voor de voorvleugel vormden. Het concept bleek in de praktijk echter geen doorslaand succes en in de tweede helft van het seizoen werd de FW26 uitgerust met een conventioneler ontwerp voor de neus. Daarmee wist Juan Pablo Montoya de slotrace van 2004 in Brazilië te winnen.

Eind 2004 vertrok Terzi bij Williams en stapte ze zelfs helemaal uit de Formule 1 om uiteindelijk in het academische onderwijs terecht te komen. Ze werd assistent-professor op de TU Delft, waar ze werkte op de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Ook was Terzi bij TU Delft de hoofdontwerper van de Superbus, een volledig elektrische hogesnelheidsbus die tot wel 23 mensen kan vervoeren. Daarvoor werkte ze samen met astronaut Wubbo Ockels, die leiding gaf aan het project. Na een periode als hoofd aerodynamica bij Bentley werd ze vorig jaar nog aangesteld als professor op de Australian National University in Canberra. Daar zou ze heen verhuizen zodra de reisbeperkingen rond het coronavirus versoepeld zouden worden.

Marc Gene, BMW Williams FW26 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images