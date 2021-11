F1 schrapt in Mexico opnieuw alle rondetijden onder dubbele gele vlag

Tijdens het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten probeerde de Formule 1 voor het eerst een systeem uit dat automatisch rondetijden schrapt zodra die gereden zijn terwijl de betreffende rijder langs een sectie kwam waarin met dubbele gele vlaggen werd gezwaaid. Men voelde de noodzaak om een dergelijk systeem te proberen, nadat Fernando Alonso in Turkije ontsnapte aan een straf toen hij niet genoeg vaart zou hebben geminderd in een zone waarin met dubbel geel werd gezwaaid. Het nieuwe systeem doet denken aan het monitoren van track limits en zorgt ervoor dat er niet langer discussie is over of een coureur wel voldoende vaart minderde, iets wat vooral speelt als een sessie in wisselende weersomstandigheden wordt afgewerkt.

Voorafgaand aan iedere Grand Prix verstuurt FIA-wedstrijdleider Michael Masi zijn event notes naar de teams. Over de situatie met de gele vlaggen staat daar het volgende in: “Iedere coureur die door een sector met dubbele gele vlaggen gaat, moet zijn snelheid significant verlagen en voorbereid zijn om van richting te veranderen of te stoppen. Het moet duidelijk zijn dat de coureur niet heeft geprobeerd een betekenisvolle rondetijd te noteren voordat de stewards vinden dat hij heeft voldaan aan deze eisen. Voor praktische doeleinden wordt de rondetijd geschrapt van iedere coureur die door een sector met dubbel geel komt.”

De proef in de Verenigde Staten verliep volgens Masi succesvol, hoewel het systeem niet vaak gebruikt werd. Ook de coureurs waren positief. “Het werkte de eerste keer absoluut. We hebben het slechts een keer hoeven gebruiken, dat was volgens mij met Kimi [Raikkonen] in VT3. Er was dus één scenario”, antwoordde Masi op een vraag van Motorsport.com. “Dus we gaan er in Mexico weer mee verder. We hebben achter de schermen nog een paar processen om te proberen het systeem te versnellen. Maar het lijkt op dat vlak de juiste keuze te zijn geweest. Alle coureurs waren er voorstander van omdat het heel duidelijk was en engineers enzovoorts nu niet meer proberen te discussiëren over wat wel en niet betekenisvol is.”