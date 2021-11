VIDEO: De eenzame, onzekere weg van Perez naar de Formule 1

In een gloednieuwe video op het YouTube-kanaal van Red Bull vertelt Sergio Perez openhartig over de weg die hij moest afleggen om de Formule 1 te bereiken. Die weg begon in 2005, toen de Mexicaan in zijn eentje naar Europa vertrok om deel te nemen in de ADAC Formule BMW. Het was een eenzame periode voor Perez, die zijn familie in Mexico miste en bovendien kampte met een taalbarrière. Ook woonde hij in die periode vier maanden in het restaurant van zijn teameigenaar.

Doordat resultaten uitbleven ontstonden er natuurlijk twijfels bij Perez, die zelfs overwoog om zijn carrière te onderbreken en terug te keren naar Mexico. Hij besluit echter te blijven en komt na zijn tweede Formule BMW-seizoen in 2007 in de Britse Formule 3 terecht. In 2009 volgde de stap naar de GP2 Series. In zijn tweede seizoen in de klasse wordt Perez tweede in de titelstrijd en daarmee verdient hij promotie naar de Formule 1, waarin hij in eerste instantie uitkwam voor Sauber. Daarna volgden periodes bij McLaren, Force India/Racing Point en sinds 2021 dus Red Bull Racing.