VIDEO: Perez leidt uitschakeling in Q2 in met tripje door grindbak Sergio Perez heeft zichzelf geen dienst bewezen in de strijd om het kampioenschap. Een week na zijn kwalificatiecrash in Monaco is de Mexicaan van Red Bull Racing ook in de kwalificatie voor de Spaanse GP vroegtijdig gestrand. Hij kwam niet verder dan de elfde tijd, nadat hij zijn eerste poging van zijn laatste run moest afbreken door een ritje door de grindbak. Bekijk de beelden van dat voorval in de onderstaande video.