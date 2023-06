VIDEO: Geïrriteerde Verstappen wordt opgehouden door Gasly in Q1 Pierre Gasly heeft in het eerste deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje geen vrienden gemaakt. Eerst reed de Fransman Carlos Sainz in de weg, om tijdens de tweede run opnieuw iemand te hinderen. Ditmaal was het Max Verstappen, die zijn ongenoegen duidelijk liet blijken via de boordradio. De beelden van het incident zie je in de onderstaande video.