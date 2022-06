VIDEO: Samenvatting F1 GP Canada 2022

Tom Coronel gelooft in tweede F1-titel Verstappen: "Champagne mag alvast koud"

Tom Coronel zat met samengeknepen billen naar de slotfase van de Canadese Grand Prix te kijken, maar zag dat Max Verstappen de controle volledig in handen had. De F1-analist van Viaplay is blij met de door Verstappen opgebouwde voorsprong in de titelstrijd, al hoopt hij dat er nog wat meer tegenstand komt. "Ik wil niet zeggen dat het saai is, maar het mag wel wat spannender worden." Leonie Oude Elferink had namens Motorsport.com een exclusief gesprek met Coronel.