Motorprobleem teistert Alonso in Montreal: "Podium was mogelijk"

Fernando Alonso dacht aanvankelijk de snelheid te hebben om de mannen van Mercedes achter zich te houden, maar viel uiteindelijk terug van plek twee naar plek zeven. De Spanjaard besloot voor een eerste lange stint te gaan, maar deze strategie werd in gevaar gebracht door een probleem met de motor. Tijdens de race merkte Alonso dat de vermogen minder werd. Na zijn eerste bandenwissel viel hij terug achter Esteban Ocon. Zijn tweede stop maakte Alonso samen met zijn teamgenoot tijdens de safety car veroorzaakt door Yuki Tsunoda. Beide heren reden hun laatste stint op mediums.

"De motor, dat is het enige antwoord", zegt Alonso wanneer hem naar de reden van het positieverlies gevraagd wordt. "We probeerden het op te lossen, maar dat lukte niet. Ik ben allang blij dat ik de auto niet naast de baan moest parkeren. Zo heb ik toch nog punten gepakt. Tot aan het probleem vochten we voor het podium. Ik voelde me sterk ten opzichte van Hamilton, al hadden we niet de snelheid om Verstappen en Sainz bij te benen. De Mercedes kon ik wel achter me houden. De virtual safety cars veranderden de race wel, maar P3 of P4 zat nog in het vat. Toen kwam het motorprobleem. Uit alle macht probeerde ik dit te overleven. Ik reed als een kamikazepiloot door de bochten om tijdig bij het detectiepunt voor DRS te komen. DRS was namelijk het enige dat mijn positie veilig hield."

Kort voor het einde van de race vroeg Alonso aan de pitmuur of hij langs Ocon mocht. Alonso was naar eigen zeggen het hele weekend al honderd keer sneller geweest. "Ik geraakte er niet voorbij, dat was frustrerend. Mijn auto vloog namelijk het hele weekend. Ik verloor aan het eind een seconde op de rechte stukken, maar zelfs met dat verlies was ik nog sneller. Het is te bizar dat ik zevende ben geworden. Ik stond dus op dezelfde band als Ocon, verloor een seconde op de rechte stukken en moest dat goedmaken in de bochten. Dat was pittig."

Alonso kampte in het begin van dit F1-seizoen met betrouwbaarheidsproblemen, maar had de laatste tijd het geluk weer meer aan zijn zijde. Al was dat in Canada weer niet het geval. "Het is duidelijk dat dergelijke problemen alleen de auto met startnummer 14 treffen", vervolgt hij. "Dat is teleurstellend. Ik wil hoger eindigen dan P6 of P7 en dat zat er dit weekend ook in. Door dit malheur hebben we het podium niet gehaald en daar kwamen ook de ongelukkige virtual safety cars nog bij. Maar goed, geluk heb je niet in de hand. De betrouwbaarheid voor mijn auto moet wel beter worden." Alonso genoot er wel van om weer vooraan de grid te staan: "Maar aan het einde keerde dat zich om in frustratie."