VIDEO: Onboard over het nieuwe Formule 1-circuit van Miami

Het heeft de nodige voeten in de aarde gehad, maar de Formule 1 kon afgelopen weekend eindelijk bekend maken dat er volgend jaar voor het eerst in 38 jaar tijd twee Grands Prix op Amerikaans grondgebied zullen plaatsvinden. Miami mag volgend jaar voor het eerst een Grand Prix organiseren, viereneenhalf jaar nadat er voor het eerst gesproken werd over een Formule 1-race in de stad in Florida.

De race wordt verreden op het terrein van het Hard Rock Stadium – de thuishaven van NFL-team Miami Dolphins – in Miami Gardens. Het stratencircuit heeft een lengte van 5,41 kilometer, telt negentien bochten en heeft drie rechte stukken die in potentie een DRS-zone kunnen huisvesten. Verwacht wordt dat de coureurs op het circuit een topsnelheid van 320 kilometer per uur zullen aantikken.

In een onboardvideo die donderdagavond werd gedeeld door de Formule 1 krijgen de fans een eerste impressie van het nieuwe stratencircuit. De video is officieel van afkomstig van Apex Circuit Designs, dat voor de onboardvideo gebruikmaakte van de game Assetto Corsa.

De race in Miami zal waarschijnlijk gekoppeld worden aan de Grand Prix van Canada en daarmee in de eerste helft van 2022 worden verreden. De Formule 1 en de promotor van de Grand Prix van Miami hebben voor zeker tien jaar een akkoord gesloten.

Het Formule 1-circuit van Miami Photo by: Liberty Media