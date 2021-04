Wolff: Aston Martin ‘nevenschade’ bij veranderingen tegen Mercedes

Ten opzichte van 2020 is het technische reglement van de F1 slechts op enkele plaatsen aangepast, maar de veranderingen aan de vloer blijven de gemoederen bezighouden. Het doel van die wijziging was om de downforce van de auto’s terug te dringen. Dat lijkt enigszins gelukt, maar het heeft er alle schijn van dat de teams die met lage rake rijden, zoals Mercedes en Aston Martin, daar meer last van hebben dan de teams met hogere rake. Vrijdag gooide Aston Martin-baas Otmar Szafnauer de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat hij met de FIA om tafel wilde om de betrokkenheid van F1-eigenaar Liberty Media bij het opstellen van de regels te bespreken. Ook wilde hij overleggen over aerodynamische veranderingen voor dit seizoen, waarmee het verschil tussen teams met hogere en lagere rake moet worden weggenomen.

“Ik begrijp het onderwerp. Door hoe de regels vorig jaar op hun plek zijn gevallen, kan je je altijd afvragen wat de motivatie was”, geeft Wolff toe. De teambaas en CEO van Mercedes toont begrip voor het onderzoek dat Aston Martin doet naar de veranderingen. Ook stelt hij dat de Britse renstal misschien wel het slachtoffer is geworden van veranderingen die erop waren gericht om de voorsprong van Mercedes weg te nemen. “Ik denk dat er altijd het recht is om naar dingen te kijken en ze met de FIA te bespreken, zodat je kan uitzoeken wat er gebeurd is en hoe dat zo is gekomen. Daarom respecteer ik Aston Martins onderzoek naar de hele zaak. Misschien was het op ons gericht en zijn zij nevenschade. Dat is prima.”

Op vrijdag leek Szafnauer nog vol in de aanval te willen gaan. Na afloop van de GP van Emilia-Romagna op zondag sloeg de teambaas van Aston Martin echter een heel andere toon aan, waarbij hij te kennen gaf dat hij ‘redelijk overtuigd’ is dat de juiste stappen gevolgd werden bij het doorvoeren van de reglementswijzigingen. “We zijn nog in gesprek. We proberen gewoon te ontdekken wat de stappen waren om te garanderen dat het op een goede en eerlijke manier is gedaan. Dat is dus de reden voor de discussie. We moeten het hele proces gewoon goed begrijpen en blij zijn dat het proces rechtvaardig is.”

