VIDEO: Alonso laat Leclerc en Verstappen achter zich in VT2 GP Australië De vrijdag in Melbourne zit erop. De afsluitende training verliep niet geheel droog, waardoor de snelste tijd - geklokt in droge omstandigheden - van Fernando Alonso niet meer verbeterd werd. De Spanjaard was de snelste man in die sessie, maar niet van de dag. Bekijk een uitgebreide samenvatting van de tweede training in Australië.