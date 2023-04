Max Verstappen wordt weinig wijzer van vrijdagtrainingen: "Maar komt wel goed"

Melbourne en Max Verstappen is in de voorgaande jaren nog geen goed huwelijk gebleken, stelde de Nederlander zelf ook in aanloop naar het raceweekend. Maar de editie van dit jaar begon vrijdagochtend in ieder geval crescendo. Verstappen toonde zich - inclusief een spin bij het uitkomen van bocht 4 - de snelste man in een tumultueuze eerste training. In de tweede oefensessie kreeg hij net als zijn collega's geen kans om dat het gewenste vervolg te geven. Nadat iedereen al vroeg op het asfalt was en de eerste runs afwerkte, bleek het gedaan met de pret. Regen gooide roet in het eten en zorgde ervoor dat de tweede training niet representatief te noemen valt.

Fernando Alonso bezette de eerste stek toen het hemelwater naar beneden kwam, al staat Verstappen met zijn tijd uit de eerste training bovenaan in de gecombineerde tijdenlijst. "De auto voelde wel goed aan, al is het moeilijk om daar nu al echt iets over te zeggen", duidt Verstappen op de rommelige vrijdag voor het gehele F1-veld. "We kwamen nooit echt in een window waarin ik het gevoel had dat ik de banden helemaal onder controle had. Dus we moeten vanavond nog even wat bestuderen, maar dat zal wel goed komen. Morgen wordt het waarschijnlijk droog. Dus we gaan ons gewoon daarop focussen. Dan is het al moeilijk genoeg", aldus Verstappen op zijn eigen website.

Waar Verstappen aangeeft dat het schier onmogelijk is om een helder beeld te schetsen na afloop van deze vrijdagtrainingen, geldt dat eigenlijk voor alle formaties. Door de omstandigheden gaan teams en dus ook coureurs met relatief weinig kennis de belangrijkste dagen van het raceweekend in. "Er is weinig grip en het asfalt is hier glad. Dat was vorig jaar ook al zo en daardoor is het moeilijk om de banden goed te laten werken. Dat maakt het lastig als je naar buiten gaat en meteen wilt pushen. Met die onderbrekingen en rode vlaggen, die we tijdens de eerste sessie ook al hadden, kom je nooit echt lekker in je ritme. Maar goed, we gaan vanavond naar de data kijken om te zien wat we morgen moeten doen om de juiste keuzes te maken", sluit de wereldkampioen af.

Video: Alle hoogtepunten van de eerste vrije training in Melbourne