VIDEO: Crash van Albon in Silverstone met de nerveuze Red Bull RB16

De nieuwe wagen van Red Buill toonde zich in de eerste drie races al bijzonder moeilijk om te temmen bij het rijden op de limiet en dat bleek in een zonovergoten Silverstone niet anders. Zowel Max verstappen als teamgenoot Alexander Albon hadden het bijzonder lastig om een goed gevoel te krijgen in de auto. "Ik heb zoveel onderstuur, het is bizar", deelde Verstappen over de boordradio aan zijn engineer mee."

Albon had ook dergelijke klachten, maar bij hem liep het slechter af. De Britse Thai verloor de controle over het stuur in de snelle rechterbocht van Stowe en ging zijdelings de muur in. Daarbij werd een G-kracht van 20 G gemeten, zodat Albon even naar het medisch centrum van Silverstone moest uit voorzorg.

Bekijk de crash van Albon