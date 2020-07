Verstappen voelt progressie: "Auto werkt beter, updates werken"

Red Bull heeft voor het vierde raceweekend van dit uitgestelde F1-seizoen 2020 meerdere updates meegebracht. De ingrepen moeten het team uit Milton Keynes op het juiste spoor zetten na de moeizame races in Oostenrijk en Hongarije. Verstappen liet donderdag al weten dat Red Bull van bepaalde updates 'zeker weet dat ze beter werken', terwijl andere onderdelen juist meer kennis over de gekozen ontwikkelingsrichting moeten opleveren.

Beter gevoel in de RB16 is beter dankzij updates

In beide opzichten is Verstappen tevreden na de eerste trainingssessies. "Het was op zich geen slechte dag voor ons, de auto werkt beter dan voorheen", laat Verstappen meteen na afloop van de sessie weten. "Natuurlijk kunnen de dingen altijd nog beter, maar daar zullen we hard aan blijven werken. De lange runs zagen er best goed uit, dus al met al een positieve dag."

Over de echte krachtsverhoudingen valt nu nog weinig te zeggen, onder meer doordat het vrijdag aanmerkelijk warmer was dan tijdens het restant van dit weekend. Verstappen telt in dit stadium vooral zijn zegeningen, dat wil zeggen: dat de RB16 beter aanvoelt dan verwacht. "Je weet van tevoren nooit precies wat je kunt verwachten [van de updates], het is beter om gewoon aan de slag te gaan en maar te kijken hoe het uitpakt. Gelukkig zag het er beter uit dan voorheen en voelde het ook beter aan. De geïntroduceerde upgrades lijken te werken, daar ben ik blij mee."

Incident met Grosjean kost Verstappen een snelle ronde

Dat Verstappen tijdens de tweede training bleef steken op de veertiende stek zegt overigens niks over de potentie van Red Bull op Silverstone. "Nee, want ik werd tijdens mijn snelle ronde op softs geblokt en moest die ronde daardoor afbreken." Verstappen werd gehinderd door Romain Grosjean en maakte dat met enkele handgebaren ook behoorlijk duidelijk. De Fransman noemde Verstappens reactie 'kinderachtig', maar de Red Bull-rijder wenste er na afloop niet al te veel woorden aan vuil maken. "Uiteindelijk maakt het in dit stadium nog niet zo veel uit. Belangrijk is dat het geen verkeerde dag voor ons is geweest."

Met medewerking van Oleg Karpov