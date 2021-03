Dutch GP alleen met volle tribunes: “Nog steeds alles of niets”

Vorig jaar zou de Formule 1 voor het eerst sinds 1985 weer op de Noord-Hollandse omloop racen, maar de terugkeer van de koningsklasse moest vanwege het coronavirus worden uitgesteld. Verschillende circuits in Europa toonden zich in 2020 bereid om een wedstrijd zonder publiek te organiseren, waaronder Silverstone, de Hungaroring en Spa-Francorchamps. Zandvoort had geen oren naar een race voor lege tribunes. De terugkeer van de Formule 1 naar Nederland moet groots gevierd worden. En dat kan alleen met fans.

Voor dit jaar staat de Grand Prix van Nederland voor 5 september gepland. Maar ook ditmaal is de aanwezigheid van publiek een harde eis voor Circuit Zandvoort, laat Van Overdijk weten aan de NOS: “Eigenlijk is er niets veranderd ten opzichte van vorig jaar. Op het moment dat wij geen hulp krijgen, dan is het nog steeds alles of niets.” De CEO van het circuit is echter positief gestemd als het gaat om een Formule 1-race mét fans. “We hebben Hugo de Jonge [demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport] vorige week gehoord. Voor 1 juli kan iedereen gevaccineerd zijn. Dus we gaan gewoon verder met organiseren alsof er straks 104.000 mensen per dag op het circuit zijn.”

Als van overheidswege wordt bepaald dat de race met minder publiek verreden moet worden, bijvoorbeeld 50.000 mensen per dag, dan zal de overheid of het Formula One Management (FOM) moeten bijspringen. Zo pakte vorig jaar bij de Grand Prix van België de Waalse overheid de rekening op om een race zonder toeschouwers mogelijk te maken in Spa. “Het circuit in Wallonië is natuurlijk een enorme trekker voor die regio. Er kijken toch 450 miljoen mensen naar zo’n gebied en die komen wellicht allemaal in een later stadium ooit nog een keer terug daar. Dus ik snap die Waalse overheid wel”, zegt Van Overdijk met een knipoog, om daarna duidelijk te maken dat deze opmerking niet als hint naar de Nederlandse overheid moet worden opgevat. In een eerder stadium gaf premier Mark Rutte namelijk al eens aan dat de Dutch Grand Prix niet op financiële steun van de overheid hoeft te rekenen, dus een race met minder toeschouwers is alleen mogelijk als de organisatie achter de Formule 1 bereid is om in de buidel te tasten. Maar gezien de bereidwilligheid van circuits elders in Europa om een Grand Prix zonder publiek te organiseren, lijkt ook daar weinig kans op.

Kortom: de Dutch Grand Prix zal dit jaar waarschijnlijk alleen doorgaan als er elke dag 104.000 fans langs de baan kunnen zitten. Of men op Circuit Zandvoort bang is dat de relatie met de Formule 1 schade oploopt als de race ook dit jaar niet door kan gaan? Van Overdijk: “Nee, daar maken we ons totaal niet druk over. De kijkcijfers in Nederland stijgen, terwijl ze in de rest van de wereld misschien door corona een beetje dalen. Dus volgens mij als FOM ergens zou moeten willen zijn, dan is dat nog steeds in Nederland.”

Ook Lammers optimistisch

Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, toonde zich bij ALLsportsradio eveneens optimistisch dat er begin september een race met publiek kan plaatsvinden. “Het vaccin helpt uiteraard”, zei Lammers in de Formule 1-special van afgelopen vrijdag, waarin ook Motorsport.com te gast was. “En in de tussentijd is er ook al een aantal andere evenementen in de wereld aan het experimenteren met publiek. Daar komt heel veel informatie uit terug. Om te beginnen denk ik dat je het publiek al bijna niet meer hoeft te instrueren. Dat snapt zelf al veel meer. Daarnaast wordt er op het moment dus heel veel geleerd wat betreft het omgaan met toeschouwers tijdens evenementen. Ik hoop dat al die factoren straks zo samenkomen dat wij ons mooie festival op de normale manier - maar volgens de regels van 2021 - kunnen uitrollen.”

Behalve de maatregelen van de Nederlandse overheid moet ook rekening worden gehouden met het beleid van de Formule 1 zelf. Als FOM bepaalt dat de anderhalvemeterregel moet worden nageleefd op het circuit, is het onmogelijk om een race met meer dan 100.000 toeschouwers per dag te organiseren. “Dat zou natuurlijk een hele uitdaging worden. Dan wordt het meer de Grand Prix van Haarlem en omstreken dan de Grand Prix van Zandvoort, als je overal anderhalve meter tussen moet gaan zetten”, beaamde Lammers. “Maar ik denk dat het te vroeg is om daar nu op vooruit te lopen. Als je ziet wat er de afgelopen maanden gebeurd is en hoeveel maanden we nog hebben, dan heb ik er veel vertrouwen in.”

“We moeten een aantal dingen niet vergeten”, vervolgt Lammers. “We hebben op de eerste plaats de vaccinaties, maar aan de andere kant hebben we ook het aantal personen dat besmet is geweest en hebben we natuurlijk ook bepaalde leeftijdsgroepen in Nederland [die een kleinere rol spelen bij de verspreiding van het virus]. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan denk ik dat er ongeveer al zes of zeven miljoen mensen in een veilig gebied zitten. En hopelijk heeft dat, samen met het mooiere weer straks, allemaal een positieve invloed op het verdwijnen van het virus. Dus ik zie een heleboel redenen om vol vertrouwen te zijn.”

'Ook offline alles lezen over het Formule 1-seizoen 2021? Bestel dan hier het boek ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’, dat door de redactie van Motorsport.com is geschreven. Behalve alle informatie over het op handen zijnde wereldkampioenschap vind je hierin ook exclusieve interviews en interessante achtergrondverhalen over het succes van Lewis Hamilton, de titelambities van Max Verstappen, de terugkeer van Fernando Alonso, de entree van Mick Schumacher en dominantie in de Formule 1 door de jaren heen.