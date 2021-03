Verstappen blijft nuchter: "Mercedes wil de druk bij ons leggen"

Het Bahrain International Circuit is aankomend weekend zoals bekend het decor voor de eerste van maar liefst 23 geplande races in 2021. Op dat circuit maakte Red Bull Racing ruim een week geleden een goede indruk tijdens de wintertest. Het biedt hoop, maar ook niet meer dan dat. “Ik heb wel een goed gevoel in de auto. De auto was stabiel genoeg om me er comfortabel in te voelen. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar dat is natuurlijk aan de engineers.”

Red Bull lijkt beter uit de startblokken gekomen dan in de voorbije jaren, al herhaalt Verstappen nog maar eens dat hij daar geen consequenties aan verbindt. “De test is positief verlopen en natuurlijk stemt dat tevreden, maar het zegt echt niets over de uiteindelijke prestaties. Ik weet dat mensen nu veel verwachten en misschien denken dat wij dit alleen maar zeggen [om de verwachtingen te temperen], maar Mercedes is nog steeds de favoriet.” Dat Toto Wolff en co daar anders over denken, doet Verstappen bijzonder weinig. “Hoe kunnen zij na zeven wereldtitels op rij nou niet als favoriet aan dit seizoen beginnen?”

“Mercedes wil graag dat mensen denken dat wij de favoriet zijn. Ze willen de druk bij ons neerleggen, maar wij focussen alleen op onszelf. In dat opzicht kun je er wel zeker van zijn dat het team en Honda er alles aan doen om hen te verslaan”, vervolgt Verstappen zijn voorbeschouwing. “Ik zie ieder jaar natuurlijk als een kans om Mercedes te verslaan, maar het zou dom zijn om naar de wintertest te kijken en te denken dat wij er in Q3 zomaar even voor zitten. Ik kan persoonlijk niet wachten op Q3, als iedereen eindelijk met weinig brandstof rijdt en we de echte verhoudingen kunnen zien.” Verstappen wil zich dus niet wagen aan een voorspelling, maar weet afsluitend wel wat hem te doen staat: “Ik moet nu leveren en het team moet ook leveren, zodat we er een echte titelstrijd van kunnen maken.”