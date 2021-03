Ricciardo nog niet op limiet met McLaren: "Wennen aan het remmen"

In 2021 begint Ricciardo voor de tweede keer in drie seizoenen bij een nieuwe werkgever aan het seizoen. Twee jaar na zijn overstap van Red Bull naar Renault verlaat hij het Franse fabrieksteam voor een avontuur bij McLaren. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar staat bekend als een coureur die goed kan inhalen, met goed ingeschatte, late uitremacties als handelsmerk. Daarvoor moet Ricciardo zich echter volledig op zijn gemak voelen met de remmen van de auto en dat stadium heeft hij bij McLaren nog niet bereikt. Ook bij Renault duurde het echter een tijdje voordat hij op dat vlak het volledige vertrouwen had in zijn materiaal en dus maakt hij zich geen zorgen.

“Het is zeker weer anders, dus daar ben ik mezelf nog op aan het aanpassen”, vertelde Ricciardo over de remmen van McLaren. “Met de overstap van Red Bull naar Renault en van Renault naar McLaren is het remmen misschien wel het grootste ding waar ik aan moet wennen. Dat is ook het vlak wat ik de baas probeer te worden en waarbij ik probeer te begrijpen waar de limiet van de auto ligt. Maar in het algemeen leek het de afgelopen jaren alsof McLaren een vrij goede auto had onder het remmen. Dus zodra ik op snelheid ben, dan zou het goed moeten zitten. Hopelijk zien we dan weer wat goede, late inhaalacties van mij.”

En dus is de conclusie na afloop van de wintertest dat Ricciardo nog niet helemaal op de limiet van de MCL35M zit. “Dat is een lastige, want je wil eigenlijk liever niet toegeven dat je nog niet helemaal op de limiet zit. De realiteit is echter dat het wat tijd kost om op honderd procent te komen”, erkent hij dan ook. Zelf vermoedt de Australiër overigens dat hij niet ver van de limiet zit, maar dat het nog wel wat tijd kost voordat dit wel het geval is. “Ik denk dat ik zeker in de buurt kom, maar of ik echt één ben met de auto? Nog niet. Wat betreft een raceweekend, het afstemmen van de strategische dingen met het team en het doorlopen van een racesimulatie voel ik me redelijk op mijn gemak. Het draait er dus echt om dat ik mezelf op mijn gemak ga voelen in de auto. Natuurlijk heeft dat wat tijd nodig, maar die tijd wil ik mezelf niet geven.”

