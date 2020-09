Bottas komt met verklaring voor slechte start in Monza

De Mercedes-coureur had zondag tijdens de Italiaanse GP weer een matige start. Hij reageerde te vroeg op de rode lichten en moest de wagen op eigen houtje stoppen om vervolgens alsnog te vertrekken. Het was niet de eerste keer dat het dit seizoen gebeurde. De anti-stall trad tijdens de Hongaarse GP ook al in werking nadat Bottas te vroeg vertrok. Bottas gaf na afloop van de race toe dat er een aantal veranderingen doorgevoerd is in de startprocedure en dat die aanpassingen niet zo soepel verlopen als vooraf gehoopt.

“Ik had een probleem met het reageren op de lichten”, reageerde Bottas na afloop van de race in Monza. “We hebben de afgelopen tijd gespeeld met de manier waarop we starts oefenen en hoe we starts daadwerkelijk uitvoeren. We hebben wat aanpassingen gedaan en ik denk dat er soms wat problemen zijn geweest met de echte starts. Het is niet representatief voor de echte starts, hoewel ik niet echt in de details kan treden.”

De situatie was vergelijkbaar met die in Hongarije, maar Bottas deed in dit geval naar eigen zeggen niks verkeerd: “Ik vertrok bijna voordat de lichten uit waren, maar gelukkig niet zo erg als ik dat de vorige race deed. Ik was daardoor een beetje laat bij de echte start. We moeten er nog aan werken. De eerste meters nadat je de koppeling laat gaan, dat is prima en daar hebben we progressie geboekt. Maar het gaat om consistentie bij het reageren op de lichten en dat is nog iets waar we naar moeten kijken.”

Lekke band bleek niet lek in eerste ronde

Dankzij de matige start verliep de middag van Bottas behoorlijk moeizaam, hij viel terug en was in het vervolg kwetsbaar voor de achtervolgers. Vervolgens werd hij in de eerste bocht geraakt waardoor hij het gevoel had met een lekke band rond te rijden. Dat bleek echter niet het geval. “Ik zat bij bocht 6 aan de buitenkant en had best veel onderstuur, in bocht 7 had ik het opnieuw. Het voelde alsof ik lek reed”, verklaarde hij. “Bij het uitkomen van bocht 7 trok de auto een beetje naar rechts en naar links, het voelde niet goed. Ik was ervan overtuigd dat de band lek was. Daarom wilde ik bij bocht 8 rechtdoor, ik ging vroeg van m’n gas. Maar daarna werd het beter en voelde het goed. Ik weet niet zeker of er iets was met de band of dat de auto niet helemaal goed was na het contact. Ik heb niets gehoord over de bochten, maar het voelde heel vreemd. Het was een behoorlijk rommelige eerste ronde.”

Met medewerking van Jonathan Noble