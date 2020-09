Teambaas Abiteboul snoert Ocon de mond: "Dit is niet de plaats"

Ocon was de race op Monza als twaalfde gestart, maar eindigde na een onopvallend optreden op de achtste plaats. Toen zijn race-engineer Mark Slade hem over de radio met die prestatie wilde feliciteren, sloegen bij de Fransman de stoppen door. Hij antwoordde “Ik ben het niet met je eens. We hebben deze race de plank volledig misgeslagen, we hadden een enorme kans [op meer].” Ocon kreeg vervolgens van Slade te horen dat hij moest stoppen dit over de radio te bespreken. “We praten er op kantoor wel verder over, dank je.” Maar Ocon liet het er niet bij zitten en zei woedend “Nee, we moeten de waarheid onder ogen zien.” Op dat moment besloot Abiteboul in te grijpen. “Esteban, dit is niet de plaats”, liet de teambaas onomwonden weten.

Na afloop was de Franse coureur milder gestemd. Diplomatiek liet hij weten dat hij het team niets kwalijk nam en dat de omstandigheden domweg niet in zijn voordeel hadden gewerkt. “Terugkijkend denk ik dat we het geluk niet aan onze zijde hadden. We hebben het goed gedaan als je kijkt naar hoe we een en ander hebben uitgevoerd en welke beslissingen we hebben genomen.”

Banden niet warm genoeg

Ocon was de race gestart op de zachte band en wisselde tijdens de eerste safety car (in de 22ste ronde) naar de medium compound. Nadat de rode vlag uitging en de coureurs minutenlang in de pits stonden, nam Renault het besluit om Ocon op een nieuwe set rode banden de race te laten uitrijden. Hij was samen met de Alfa Romeo-coureurs de enige die voor deze strategie koos. De keuze was noodzakelijk omdat de gewenste medium banden niet op temperatuur waren. Na de herstart bleek dit een misser: Ocon had moeite om op zijn rode banden bij te blijven en finishte dus als achtste.

“Natuurlijk dachten we met die rode band een goede herstart te hebben. Helaas was mijn set mediums niet klaar dus die konden we niet kiezen. Dat hadden we anders zeker gedaan. De eerste twee ronden [op de rode band] hadden we er goed het tempo in. Maar vanaf de derde ronde ging de band hard achteruit, ik was daarna niet zo blij meer met de balans van de auto en hoe een en ander uitpakte. Als we het over konden doen dan hadden we voor de mediums gekozen, maar die waren nu eenmaal niet klaar voor gebruik.”

Met medewerking van Adam Cooper