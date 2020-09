Analyse: Winnaars en verliezers van de Grand Prix van Italië

Winnaars:

Daar zat hij dan na de podiumceremonie. In z'n eentje op het podium van het Autodromo Nazionale di Monza. Genieten, maar ook te bedenken wat er in de twee uur voorafgaand aan dat moment in hemelsnaam was gebeurd. Pierre Gasly tekende zondag niet alleen voor zijn eerste F1-zege, maar ook voor één van de meest knotsgekke races in jaren. Die in Hockenheim was qua plottwisten en chaos nog mooier, maar kreeg met Max Verstappen nog wel een 'normale' winnaar. De krachtmeting op Monza niet. Gasly maakte met de kennis van nu op exact het juiste moment zijn pitstop en profiteerde daarna van een ongebruikelijke flater van Mercedes en Lewis Hamilton. Maar met die lezing doen we de coureur uit Rouen tekort. Na de herstart hield hij namelijk ook glorieus stand in zijn AlphaTauri, om dat team - toen nog Toro Rosso - de eerste overwinning sinds 2008 en Frankrijk de eerste triomf sinds 1996 te schenken. Voor Gasly is het persoonlijk de ultieme bekroning voor zijn vechtlust en ook veerkracht na de Red Bull-degradatie in 2019, waarvoor hulde.

De tweede stek bij de winnaars gaat naar McLaren, het team dat met een tweede en vierde plek naar huis mocht nadat de kruitdampen waren opgetrokken. Het klinkt gek, maar voor dat resultaat had McLaren alle chaos niet eens nodig. Of zoals Carlos Sainz liet optekenen: "In een normale race was ik ook gewoon tweede geworden, maar dan achter Hamilton." Dat die Mercedes-coureur wegviel en Sainz moest aansluiten achter Gasly, maakte het gevoel wat dubbel. Normaliter rijdt de Spaanse McLaren-coureur daarvoor, hetgeen het besef opriep dat hij wellicht een unieke kans op zijn eerste F1-zege had laten lopen. Alhoewel 'laten lopen'? McLaren had qua timing niet het geluk dat Gasly wel had, waardoor terugvechten naar P2 alsnog zeer behoorlijk te noemen valt. Bij de constructeurs heeft McLaren de meeste punten van alle teams gescoord op Monza. Het toont aan dat het team uit Woking rustig is gebleven in alle tumult, maar ook dat de snelheid er gewoon goed herstel zeer goed in zat. Ook zonder chaos was dit puike resultaat mogelijk geweest.

De laatste winnaar uit deze rubriek luistert naar de naam van de laatste podiumklant: Lance Stroll. Oké hij stond naast Hamilton op de grid voor de herstart, liet zich verschalken door Gasly en miste niet veel later ook nog een bocht, maar het eindresultaat mag er wel zijn. Waar zijn teamgenoot Sergio Perez een frustrerende dag kende, reed Stroll enigszins geholpen door een 'gratis' bandenwissel bij de code rood naar de tweede podiumplek uit zijn Formule 1-carrière. Toegegeven: Ook hier hebben de omstandigheden een rol gespeeld, maar je moet er wel zijn om te kunnen profiteren. Stroll bleef zoals aangegeven niet foutloos, maar lijkt wel goed te gedijen bij een flink portie chaos. Het is geen toeval dat hij zijn eerste podiumplek - in Azerbeidzjan 2018 - ook al pakte in een knotsgekke race. In de aangehaalde regenrace op Hockenheim was hij er al dichtbij en ditmaal was het weer bingo. Racing Point hoopte door de pure snelheid van diens Mercedes-kopie al eerder op het ereschavot te staan, maar op de 'Temple of Speed' was het alsnog raak. Ook bij de familie Stroll reden tot juichen.

Verliezers:

Dat deze toch wel onverwachte winnaars mochten juichen, hing nauw samen met een miserabele dag voor de grootmachten van de moderne F1: de drie teams die in de voorbije zeven jaren alle races wonnen, faalden collectief. Te beginnen met Ferrari. Dat de Scuderia dit jaar zelden tot nooit om de hoofdprijzen meedoet is duidelijk, maar de zeperd van Monza ligt nog weer een behoorlijk stuk onder dat nieuwe verwachtingspatroon. Allereerst de geëxplodeerde rem van Sebastian Vettel in de zesde ronde. Levensgevaarlijk, zeker op zo'n snel circuit. De Duitser had nog geluk dat het richting de eerste chicane gebeurde en dat juist daar voldoende uitloopruimte is, want zo'n moment wil je op geen enkele andere plek van Monza meemaken. Het schaamrood stond Ferrari daarmee al op de kaken, maar Charles Leclerc maakte het echec compleet met een harde klapper in de Parabolica. De Monegask is gelukkig ongedeerd, maar de rampspoed van Ferrari wel compleet. Of zoals de Gazzetta het vandaag omschreef: "De rode auto's doen niet eens meer mee."

Dat 'niet meedoen' gold vanaf de 31ste ronde ook voor Max Verstappen. Het paste ergens wel bij een toch al ondermaats weekend van Red Bull Racing. Beide coureurs worstelden met de balans in de RB16, waardoor Verstappen op geen van de drie actiedagen potten kon breken. Het draaide geen moment. Op zaterdag viel de vijfde startplek al tegen, maar was er nog wel enig zicht op het podium voor de optimisten onder de fans. Een dag later kwam daar niets van terecht. Verstappen kende een povere start, raakte verzeild in de DRS-trein en moest uiteindelijk forfait geven met motorisch malheur. Een dramatisch weekend voor een team met kampioensambities. Dat Alexander Albon ook hopeloos achter de feiten aanhobbelde na contact in de eerste ronde, maakte het er niet bepaald beter op voor Christian Horner en zijn manschappen. Ook Red Bull zakte door het ijs, al is er komend weekend al kans op revanche.

Tot slot kunnen we ook Mercedes aanmerken als verliezer. Natuurlijk scoorde het merk met de ster nog altijd meer punten dan de bovenstaande teams en liepen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas onderaan de streep uit op Verstappen. Maar dat zegt in dit geval niet alles. De posities vijf en zeven zijn immers Merceces-onwaardig in het hybride tijdperk, een tijd waarin winnen de norm is geworden. Zeker als het duo van Toto Wolff de voltallige eerste startrij mag bezetten. Bottas kende vanaf P2 een slechte start, worstelde daarna met de W11 en bleef steken op een matige vijfde plek. Op zich nog niks aan de hand, want Hamilton leek de meubelen wel te redden met een dominante zege. Tot dat ene moment, dat moment bij het ingaan van de pitstraat onder safety car-condities. Het leek een prima zet, ware het niet dat de pitlane dicht was vanwege de gestrande bolide van Kevin Magnussen. Hamilton heeft de lampen niet gezien en trok nadien zelf het boetekleed aan. Schade in het kampioenschap heeft de combinatie Hamilton-Mercedes nagenoeg niet opgelopen, maar het blijft wel een zeldzame misser van een verder zeer goed geoliede machine. Ook wel eens welkom voor de verandering.