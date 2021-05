Wolff: Red Bull biedt bedragen uit loterij aan Mercedes-personeel

Met Ben Hodgkinson als technisch directeur en vijf nieuwe aanwinsten die afgelopen week zijn gepresenteerd, is Red Bull al behoorlijk aan het shoppen geweest bij de motorische afdeling van Mercedes. Alhoewel Horner het 'onvermijdelijk' noemt dat Red Bull bij het merk met de ster winkelt en ook dat er mensen overstappen, doet Wolff uit de doeken dat er aanzienlijke bedragen gemoeid zijn met de onderlinge strijd.

"Er worden echt bedragen geboden die eerder bij de loterij passen", aldus Wolff. De Oostenrijker probeert de huidige situatie echter positief te bekijken. "Het is intern best goed voor ons om de loyale mensen te kunnen zien. Het aantal mensen dat is benaderd door Red Bull is overigens veel groter dan het aantal mensen dat is weggetrokken. Ik vind het geweldig om de loyaliteit in onze groep te zien. Zeker als je de bedragen ziet en bedenkt dat velen er niet eens over nagedacht hebben. Die mensen zijn gebleven omdat ze van deze omgeving houden en dat is waar wij voor staan." De geruchten willen echter dat Mercedes ook de portemonnee heeft getrokken en mensen die niet op het Red Bull-aanbod zijn ingegaan financieel beloont.

"Wij hebben laten zien dat dit een goede omgeving is [voor werknemers] om in te werken en ook om in te floreren. Dat maakt mij erg trots op de organisatie in Brixworth." Wolff laat verder weten dat de verliezen binnen de eigen organisatie worden opgevangen. "We zullen intern enkele mensen promoveren. Sommige mensen die worden gepromoveerd, zijn zeer interessant." Meer wil Wolff daar nu nog niet over zeggen, de Oostenrijker wil vooral benadrukken dat de motorische afdeling van Mercedes niet als een kaartenhuis in elkaar valt. "We hebben 900 mensen die aan onze F1-motoren werken, dat is een enorme organisatie. Dat we tien à vijftien mensen verliezen, doet niets af aan de kracht van het collectief. Het is ook een soort van natuurlijke selectie. Onze jonge talenten krijgen nu de kans om te promoveren en dat is op zichzelf best positief. We zien dit zeker niet als destabilisatie, eerder als een kans."

Video: De Mercedes-aanwinsten van Red Bull en alle vrijdagse actie in Barcelona besproken in een nieuwe F1-update