Wolff onthult: Red Bull benaderde honderd werknemers van Mercedes

Na de overname van de Honda-motoren voor 2022 heeft Red Bull bekendgemaakt dat het in 2025 een eigen motor wil debuteren. Daarvoor heeft het merk flink wat mankracht nodig, het overnemen van veel Honda-personeel was nagenoeg onmogelijk. Dat heeft alles te maken met de Japanse cultuur, waar men wat betreft de werkgever zeer trouw is. Ook zou het een enorme verhuizing vergen om alle engineers van Honda onder te brengen in Milton Keynes. Het bedrijf onder leiding van Christian Horner zoekt daarom dichter bij huis personeel, en in het bijzonder in Brixworth. Daar staat de fabriek van Mercedes High Performance Powertrains, afgelopen jaren de referentie in de Formule 1.

“Het is vrij helder, als je een eigen motorfabriek in het Verenigd Koninkrijk wilt starten, moet je kijken naar mensen die in de buurt zitten en dan kom je automatisch bij ons uit”, aldus Toto Wolff. Red Bull maakte recent bekend dat Ben Hodgkinson van Mercedes overkomt, donderdag kwamen daar nog eens vijf voormalig werknemers van Mercedes bij. “We hebben ongeveer 900 werknemers en als ze er daarvan 15 overnemen, is dat redelijk normaal. Maar ze hebben vooral gezocht naar personeel dat in de productie werkt, niet in het ontwikkelen. Ik denk dat ze hun eigen bedrijf op willen bouwen. Maar ik heb respect voor het project, het is alsof ze de Mount Everest gaan beklimmen. Ik kijk uit naar het duel met de Red Bull-motoren.”

Over de exacte aantallen zei Wolff: “Ik denk dat ze zo’n 100 mensen benaderd hebben, ze hebben er daarvan misschien 15 binnengehaald.”

Verdubbeling van salaris?

Red Bull-adviseur Helmut Marko liet in de Duitse pers doorschemeren dat Mercedes het salaris wilde verdubbelen van mensen die het aanbod van Red Bull weigerden. “Het verdubbelen van het salaris is een ding, maar als je op een gegeven moment het driedubbele moet bieden, dan ben je niet meer in staat om mee te dingen. Ook niet als het gaat om realiteit. Maar het is wat het is. Ik respecteer iedereen die zijn bedrijf moet verdedigen en die een eigen bedrijf moet bouwen, de vergelding moet nog komen.”