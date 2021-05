Viervoudig F1-wereldkampioen Sebastian Vettel maakte afgelopen winter de overstap van Ferrari naar Aston Martin en kende tot nu toe een alles behalve vlekkeloze start van het seizoen. In de eerste drie races van 2021 scoorde hij nog geen enkel punt. Dat had deels te maken met gewenning, maar ook met de instabiliteit van zijn nieuwe auto. Die moest afgelopen winter volgens de reglementen worden aangepast om minder downforce te genereren, maar met name Aston Martin en Mercedes ondervinden daar nadeel van.

Het team hoopt de problemen op te lossen met een upgradepakket dat afgelopen weekend in Portugal ook al door teamgenoot Lance Stroll werd gebruikt en dat vooral op de onderkant van de auto is gericht. Vettel eindigde met dat pakket in de tweede vrije training voor de Spaanse GP op minder dan acht tienden van een seconde achter de snelste tijd van Lewis Hamilton. Het verschil tussen de auto's van Alpine, AlphaTauri, Ferrari en Red Bull bedroeg slechts een halve seconde. En dat was een hele geruststelling, zo liet Vettel na afloop van de training weten. “Het is natuurlijk een ander circuit en andere omstandigheden, maar ik denk dat ik me over het algemeen een stuk beter thuis voelde. Het leek beter te gaan, ik denk dat het een stap vooruit is. Dus het is goed om dat af te vinken.”

Met de eerste stap gezet is het nu zaak om te gaan finetunen, vervolgde Vettel. “Van waar we nu staan, gaan we proberen het pakket verder te verbeteren. Het middenveld zit erg dicht op elkaar, dus alles wat we kunnen vinden zal in ons voordeel werken. Het is ook een lange race, zwaar voor de banden. Er zijn veel dingen om vanavond [vrijdag] naar te kijken.”

Vettel lijkt zaterdag in de kwalificatie te mikken op een klassering in de top tien. “Dat is wel een beetje waar we ons op richten en ik denk dat als alles goed gaat, we in die regio kunnen komen”, zei Vettel. “Maar het zal heel, heel close worden. Er zijn veel auto's die om deze plekken vechten. Dus we moeten goed naar onszelf kijken wat we zaterdag beter kunnen doen.”