FIA verbiedt gebruik buitenste lus in laatste sector Barcelona

FIA-wedstrijdleider Michael Masi heeft het maar druk met track limits. Voor dit weekend heeft hij de teams een notitie gestuurd waarin omschreven staat dat er extra scherp gecontroleerd wordt in de bochten 1, 2, 13, 14 en 15. Bij die laatste drie bochten gaat het om de chicane in de laatste sector. In 2007 werd dat langzame deel van het circuit in gebruik genomen, maar de buitenste lus op het circuit van Barcelona ligt er nog wel voor andere klassen. “Elke ronde die tijdens de training of race gereden wordt waarbij bocht 13, 14 en 15 niet op de correctie manier genomen worden, resulteert in het schrappen van de rondetijd. Ook de volgende ronde zal dan geschrapt worden”, schreef Masi.

De Australiër verklaarde vrijdag dat coureurs vorig jaar de buitenste lus gebruikten om andere coureurs niet in de weg te rijden, maar daarbij hadden ze wel een voordeeltje bij de start van hun volgende ronde. “Dat zagen we hier vorig jaar vrij veel en zeker tijdens de kwalificatie gebeurde het meermaals”, verklaart Masi. “Ze willen anderen niet in de weg rijden en dat is prima, maar daarmee pakken ze ook voordeel omdat je veel sneller aan een kwalificatierondje kunt beginnen. Daarom hebben we nu een maatregel ingesteld dat de betreffende en volgende ronde geschrapt worden als we zien dat de oude lus gebruikt wordt. Maar dat zal alleen tijdens de kwalificatie een probleem zijn.”

Ook het afsnijden van de eerste en tweede bocht ligt onder een vergrootglas. Door de uitloopzone af te snijden kan er tijd gewonnen worden. “We hebben in het verleden een paar keer gezien dat mensen de apex van bocht 2 missen en daardoor van de baan gaan bij het uitkomen van bocht 1. Je moet nu een bepaald punt ronden om weer op de baan te komen”, aldus Masi. “Dat is een evolutie van de afgelopen jaren, maar het principe blijft hetzelfde. Ook die rondjes worden geschrapt. Wanneer iemand twee keer op dat punt van de baan gaat, tonen we een zwart-witte vlag. Bij een derde overtreding wordt er door de stewards een tijdstraf toegepast.”