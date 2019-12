Bonuspunt snelste raceronde: Voegde het wat toe aan de Formule 1?

Het management van de Formule 1 introduceerde dit jaar enkele nieuwe regels. Zo moesten de teams simpelere en bredere voorvleugels gebruiken, is het brandstoflimiet naar 110 kilogram verhoogd en hebben de lichtere coureurs extra ballast gekregen om het nadeel van zwaardere rijders te elimineren. Een andere toevoeging was die van het extra punt voor degene die de snelste rondetijd reed in een Grand Prix. Op papier een leuk idee dat de wedstrijden spannender zou moeten maken en zelfs een impact kan hebben op het kampioenschap. Met 21 races valt er immers een gelijk aantal extra punten te pakken.

in de praktijk is dit toch minder geslaagd gebleken, want zo heel erg veel veranderde er eigenlijk niet in dat eerste seizoen. Om aanspraak te kunnen maken op die bonuspunt moet je in de top-tien finishen, dus een team als Williams maakte er feitelijk standaard geen kans op. Sterker, alle 21 punten gingen naar de top-zes coureurs. Lewis Hamilton was daarin met zes keer de snelste raceronde het meest succesvol, gevolgd door Charles Leclerc (vier punten), Max Verstappen (drie punten), Valtteri Bottas, Pierre Gasly en Sebastian Vettel (elk twee punten). De verdeling qua teams was volgens een simpele optelsom als volgt: acht voor Mercedes, zes voor Ferrari en vijf voor Red Bull.

Het is dus duidelijk dat alleen de drie topteams baat hebben bij dit systeem, en zodoende weer iets verder uitlopen op de rest. Geen enkel team uit het middenveld scoorde het punt, ondanks dat daarvan wel een paar keer iemand de snelste ronde reed. In dat geval kwam diegene alleen pas buiten de top-tien over de finish en daarom had hij er dus geen recht op.

Op het kampioenschap had de regel geen enkele impact, want achteraf gezien was het verschil tussen de top vijf zo groot dat de posities er hoe dan ook niet anders door zouden zijn. Bij Gasly was dat wel bijna zo, want de Fransman (95 punten) eindigde het seizoen net boven zijn Red Bull-opvolger Alexander Albon (92 punten). Maar zonder zijn twee snelste ronden had hij alsnog boven de F1-rookie gestaan.

Het was dus vooral een extra element om rekening mee te houden - ook qua mindset - tijdens de raceweekenden. Bottas pakte in Australië het bonuspunt en deed het later dat jaar nog eens tegen advies van zijn team in. "Ik sta aan de leiding nu, dus het kan nog belangrijk zijn", vertelde de Fin na de GP in Baku. Daarin bewees Hamilton hem uiteindelijk zijn ongelijk. In het constructeurskampioenschap zijn de verschillen des te groter en speelde de regel dus nog minder mee. Verstappen zei van tevoren al: "Het gat tussen de topteams en de rest neemt alleen maar toe, als je de coureurs vooraan een extra punt geeft." Een juiste voorspelling van de Nederlander.