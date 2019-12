Marko wil opheldering van Ferrari: “Zijn bereid te protesteren”

Het Formule 1-seizoen werd afgelopen weekend in Abu Dhabi met controverse afgesloten toen er 4.88 kilogram meer brandstof in de wagen van Leclerc bleek te zitten dan doorgegeven. De FIA omschreef het zelf als een ‘significant verschil’ waarna een onderzoek ingesteld werd. Dit kon niet voor de race afgerond worden, maar na de race bleek een geldboete van 50.000 euro afdoende voor de mondiale autosportbond.

Waar de FIA volgens insiders billijk handelde in het geval van de Scuderia, werkte de zaak bij anderen juist argwaan in de hand. Het was namelijk niet de eerste keer dit jaar dat Ferrari in het nieuws kwam vanwege een brandstofsaga. Zo waren er voordien vermoedens over het verbranden van meer brandstof dan toegestaan. Het is nooit hard gemaakt dat Ferrari zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan vals spel, maar de geruchten rond een gesaboteerde brandstofmeter waren hevig.

Red Bull liet bij monde van teambaas Christian Horner al weten de straf voor Ferrari te mild te vinden, nu heeft Red Bull-adviseur Marko nog een duit in het zakje gedaan. “Er zijn duidelijke regels. Het is een grap dat ze [bij Ferrari] zo mild bestraft zijn”, reageerde de Oostenrijker in gesprek met Auto Bild. “Het gaat om eerlijkheid in deze sport, het werken binnen de regels, alle teams moeten gelijk behandeld worden. De Ferrari-motor werd op meerdere punten, die waarschijnlijk tot de grijze gebieden behoren, goedgekeurd. Daar werd niets tegen gedaan.”

In dit geval was Red Bull een buitenstaander in de zaak, maar in de toekomst is Marko voornemens om zich meer te laten gelden. Hij sluit een protest aan het adres van Ferrari dan ook niet uit wanneer zich weer een dergelijke situatie zou voordoen. “Wanneer er in 2020 weer zo’n verdachte situatie is, dat er weer onregelmatigheden zijn, dan zijn wij bereid te protesteren. Dan moet Ferrari alles maar laten zien en moet de FIA adequaat gaan handelen.”

Ook Gary Anderson, analist voor Motorsport.com, sprak eerder deze week over de zaak. Hij verklaarde dat de FIA een ‘dubieus precedent schept’ met een geldboete. Bij Ferrari maalt men niet om de beschuldigingen, teambaas Mattia Binotto verklaarde dat zijn team dit seizoen wel tien keer gecontroleerd is.

Video: Hoe de Scuderia onder vuur kwam te liggen: