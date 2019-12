Anderson: FIA schept dubieus precedent met boete voor Ferrari

Ferrari kwam in Abu Dhabi andermaal in opspraak met een brandstofzaak. Ditmaal ging het niet om de veelbesproken brandstofmeter, maar juist om vooraf de doorgegeven hoeveelheid brandstof. Teams moeten enkele uren voorafgaand aan een Grand Prix laten weten hoeveel benzine ze meenemen, waarna de FIA dat steekproefgewijs kan controleren. In Abu Dhabi gebeurde dat met de auto van Charles Leclerc.

Er bleek 4,88 kilogram meer benzine in te zitten dan toegestaan, een 'significant verschil' zoals de FIA het zelf omschreef. Deze constatering wekte argwaan op, vooral doordat er voordien al hardnekkige geruchten ontstonden over het verbranden van meer brandstof dan toegestaan - al dan niet door de brandstofmeter te saboteren. De FIA rekende Ferrari de fout van Abu Dhabi echter niet zo zwaar aan en besloot het bij een boete van 50.000 euro te laten. Leclerc mocht zijn podiumfinish dus behouden.

Red Bull-teambaas Christian Horner liet vanuit de Golfstaat al meteen weten dat een diskwalificatie in zijn ogen meer op z'n plaats was geweest. En ook Anderson, voormalig technisch directeur van Jordan, vindt de straf aan de milde kant. "Door slechts een boete te geven, schep je een dubieus precedent dat kan leiden tot verder misbruik. Geld moet nooit de straf zijn voor het overtreden van de reglementen. Anders hebben de teams met veel geld nog een extra manier gevonden om de kleinere teams af te troeven", analyseert Anderson voor Motorsport.com.

Ferrari moet ingrijpen, structuur op de schop

De FIA moet met andere woorden strenger optreden om een eerlijk(er) speelveld te creëren. Tegelijkertijd moet de brandstofsaga van de voorbije weken volgens Anderson ook aanleiding zijn om binnen Ferrari eens kritisch naar de eigen organisatie te kijken. "Er moeten dingen veranderen binnen Ferrari. Het gaat wat ver om te zeggen dat het een stuurloos schip is, maar het gaat wel die kant op."

Volgens Anderson gaat het om één man in het bijzonder: "Ik wil niet met de beschuldigende vinger wijzen, maar we kunnen allemaal zien dat het niet werkt met Mattia Binotto als leider. Dat ligt niet zozeer aan hem, als wel aan de mensen die hem op die positie hebben neergezet. Als ik er iets over te zeggen zou hebben, dan zou ik hem laten doen waar hij goed in is: leiding geven aan de technische afdeling. En dan zou iemand anders moeten doorschuiven of moeten ze iemand van buitenaf halen om het politieke deel te managen."

Dit moet bovendien zo snel mogelijk gebeuren. Niet alleen voor het seizoen 2020, maar ook omdat volgend jaar cruciaal wordt voor de daaropvolgende reglementsveranderingen. "Als Ferrari nu niet iets verandert, dan ben ik er van overtuigd dat het seizoen 2020 ook door het putje spoelt. Net zoals het dit jaar is gegaan. En als je bedenkt dat de technische reglementen voor 2021 ook al voor de deur staan, dan is het duidelijk dat de belangen enorm groot zijn."

