Om de puntentotalen van Formule 1-coureurs uit verschillende generaties goed met elkaar te vergelijken, is op het eerste oog ondoenlijk. In 2022 stonden er maar liefst 22 races op het programma en kreeg de gehele top-tien punten, waarbij de winnaar er 25 kreeg bijgeschreven. Anderzijds werden er in 1950, het eerste jaar van het wereldkampioenschap F1, slechts zeven races gereden. De winnaar ontving toentertijd slechts acht punten en alleen de eerste vijf coureurs aan de finish kregen punten op hun conto bijgeschreven. Zo kan het dus dat vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio in zijn F1-loopbaan 'slechts' 277,64 punten scoorde, terwijl zevenvoudig titelhouder Lewis Hamilton tot en met 2022 maar liefst 4405,5 punten binnenhaalde.

Om de prestaties van coureurs uit verschillende generaties beter te kunnen vergelijken, heeft het YouTube-kanaal The Data Dudes F1 een formule bedacht waarmee de punten voor verschillende seizoenen worden gestandaardiseerd. Zo hebben ze eerst alle races van alle F1-seizoenen voorzien van het huidige puntensysteem met 25 punten voor de winnaar, aflopend tot één punt voor de nummer tien. Voor elke race waarvan minder dan 75 procent van de geplande afstand is afgelegd, wordt de helft van het normale aantal punten uitgekeerd. Om ervoor te zorgen dat er elk seizoen een vergelijkbaar aantal punten te verdienen is, wordt er gewicht aan de races gehangen. Een seizoen met twintig races is het uitgangspunt. Als een jaargang twintig races telde, dan is de zege 25 punten waard. In seizoenen waarin slechts tien races werden verreden, is dezelfde zege 50 punten waard. Ook kan er nog een punt verdiend worden met de snelste ronde, mits de betreffende coureur in de top-tien eindigde.

Na het toepassen van deze unieke formule blijkt dat Lewis Hamilton van iedereen de meeste punten heeft gescoord. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes scoorde tot dusver zoals gezegd 4405,5 punten in zijn loopbaan, maar na het toepassen van de formule komt zijn puntentotaal uit op 4902,2 punten. De toename is te wijten aan het feit dat Hamilton in 2007, 2008 en 2009 meestreed onder het vorige puntensysteem, waarbij de winnaar tien punten kreeg en alleen de top-acht na afloop van de race beloond werd. Tweede op de ranglijst is Michael Schumacher, die zijn totaal ziet stijgen van 1566 naar 4660,2 punten. De F1-legende reed de eerste vijftien seizoenen van zijn loopbaan nog met een puntentelling waarbij veel minder gescoord kon worden dan tegenwoordig. Sebastian Vettel volgt op ruime achterstand op de derde plek, voor Alain Prost en Fernando Alonso. Opvallend is de grote sprong omhoog van Fangio. Met 277,64 punten staat hij 39ste op de ranglijst aller tijden, maar volgens de nieuwe formule staat hij op P10 met 2181,6 punten.

De tien coureurs met de meeste punten in F1 volgens The Data Dudes

Coureur Volgens de formule In werkelijkheid Lewis Hamilton 4902,2 punten 4405,5 punten Michael Schumacher 4660,2 punten 1566 punten Sebastian Vettel 3409,6 punten 3098 punten Alain Prost 3160,1 punten 798,5 punten Fernando Alonso 3132 punten 2061 punten Kimi Raikkonen 3043 punten 1873 punten Ayrton Senna 2339,4 punten 614 punten Rubens Barrichello 2229,5 punten 658 punten Nelson Piquet 2183 punten 485,5 punten Juan Manuel Fangio 2181,6 punten 277,64 punten