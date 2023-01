GP van Saudi-Arabië blijft nog zeker tot en met 2027 in Jeddah

Eigenlijk was het de bedoeling dat er alleen in 2021 en 2022 op het stratencircuit van Jeddah zou worden gereden. Daarna zou de Saudische GP verkassen naar Qiddiya, een compleet nieuwe stad even nabij de hoofdstad Riyadh. Eerder werd al duidelijk dat de verhuizing van de Formule 1-race langer op zich laat wachten. Donderdag hebben de organisatoren in Saudi-Arabië laten weten dat de Grand Prix nog zeker tot en met 2027 in Jeddah plaatsvindt, terwijl er in Qiddiya verder wordt gewerkt aan een nieuw circuit.

Omdat de race nog zeker vier jaar langer in de stad aan de Rode Zee blijft, heeft het Jeddah Corniche Circuit in het voorbije jaar een upgrade gekregen, waarbij een aantal tijdelijke faciliteiten permanent is gemaakt. “Het was zaak om de baan in Jeddah toekomstbestendiger te maken. Om die reden zijn we opnieuw met de FIA en F1 aan de slag te gaan, om er zeker van te zijn dat we een circuit hebben waar de sport kan blijven zolang er in Qiddiya aan een nieuwe baan gewerkt wordt”, zegt Martin Whitaker, CEO van de Saudi Motorsport Company. “Qiddiya moet in de wereld voorop gaan lopen als het gaat om circuitdesign en entertainment. Het is een uniek en spannend project. Qiddiya wordt een plek die iedereen wil bezoeken. Maar voor nu en de nabije toekomst zullen de ogen van de wereld in de maand maart gericht blijven op Jeddah en de Rode Zee-kust.”

Eerder deze maand kwam naar buiten dat Saudi-Arabië in 2024 de openingsrace van het seizoen organiseert. De promotor had voor volgend jaar om een andere plek op de kalender gevraagd in verband met de Ramadan, die in 2024 op 10 maart begint en op 9 april eindigt. Zo bleek uit een persverklaring van de Australische staat Victoria, waarin bekend werd gemaakt dat het contract van de Grand Prix van Australië verlengd is tot en met 2037. Hierin werd tevens medegedeeld dat Melbourne volgend jaar niet de eerste race van het seizoen is, zoals eigenlijk de bedoeling was, nadat er gehoor was gegeven aan een verzoek van de organisatie in Saudi-Arabië.

Whitaker bevestigt dat de race in 2024 verplaatst moet worden in verband met de Ramadan, maar zegt dat er nog geen beslissing is genomen over wanneer de race wel zal worden gehouden. Whitaker: “Dit jaar begint de Ramadan drie dagen na onze race, maar volgend jaar vindt die iets vroeger plaats. Tijdens de heilige maand is het natuurlijk niet mogelijk om een Grand Prix te houden, maar uiteindelijk is het aan de Formule 1 en de FIA om te bepalen wanneer de race wel gehouden wordt, dus met betrekking tot de datum in 2024 zijn we in afwachting van duidelijkheid van hun kant. Zoals gewoonlijk wordt die pas veel later in het jaar bekendgemaakt.”