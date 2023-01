Leclerc: Tegenslagen in 2022 hebben mij stuk volwassener gemaakt

Ferrari begon in 2022 sterk aan het eerste jaar onder de nieuwe technische reglementen met twee overwinningen in de eerste drie races. Charles Leclerc was in zowel Bahrein als Australië de sterkste en ging aanvankelijk fier aan kop in het kampioenschap. Een reeks technische problemen, verkeerde strategische keuzes en fouten van de Monegask zelf zorgden er echter voor dat de voorsprong al snel een achterstand werd. Leclerc zou in Oostenrijk nog een keer winnen, maar verder stond er geen maat meer op Red Bull Racing en Max Verstappen. De Nederlander won uiteindelijk vijftien races en werd in Japan - met nog vier races voor de boeg - al wereldkampioen.

De gemaakte fouten deden Leclerc tijdens het seizoen veel pijn. De Monegask verklaarde na zijn crash vanuit leidende positie op Paul Ricard nog dat hij de wereldtitel niet verdiende als hij dergelijke fouten zou blijven maken. Ruim een half jaar later ziet hij de fouten vooral als belangrijke leermomenten. "Ik denk dat ik volwassener ben geworden. Elk seizoen dat je in de Formule 1 rijdt, leer je nieuwe dingen. Daardoor verander je als coureur", vertelt de Monegask in een video op zijn YouTube-kanaal. "Of er een bepaalde verandering was waarvan ik dacht dat ik het echt moest aanpakken? Niet echt eigenlijk. Het zijn simpelweg kleine verbeteringen. Je leert van en groeit na iedere fout die je maakt, daardoor ben ik nu volwassener geworden. Maar er is geen specifieke verandering doorgevoerd."

In de slotrace in Abu Dhabi stelde Leclerc de tweede plek in het kampioenschap veilig, terwijl Ferrari hetzelfde deed bij de constructeurs. In het aankomende seizoen wil de combinatie - nu onder leiding van nieuwe teambaas Frederic Vasseur - voor de titels gaan. Dat is uiteindelijk ook waar Leclerc zijn motivatie uit haalt. "Natuurlijk zitten er dagen tussen waarop ik niet bepaald veel zin heb om te gaan trainen, maar zo is het leven. Het is onderdeel van het spel. Winnen is uiteindelijk dat wat mij motiveert. In 2022 is dat niet gelukt, maar ik ben van plan om dat dit jaar wel te doen. We moeten daarvoor zo goed mogelijk voorbereid zijn en trainen is daar onderdeel van. Je moet fit zijn als je in de auto stapt en we geven alles om de beste coureur op de baan te zijn. Dat is dus wat mij motiveert."

De aanstelling van Vasseur bij Ferrari wordt besproken in een extra F1-update